Alessandra Mastronardi compie 40 anni, i migliori film e le serie tv

Napoletana classe 1986, Alessandra Mastronardi compie 40 anni il 18 febbraio 2026. Il suo ultimo progetto risale al 2025,  quando ha recitato nella serie tv "Doppio gioco"

Napoletana classe 1986, Alessandra Mastronardi compie 40 anni il 18 febbraio 2026. Il suo ultimo...

New York Fashion Week, trend dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-27

Sartorialità e sperimentazione, per donne con carattere, che non si accontentano di un guardaroba...

Jaco Elordi, film e serie dell'attore, da Euphoria a Cime Tempestose

L’attore australiano che interpreta Heathcliff nel nuovo film che adatta il romanzo...

Kingsman: Secret Service, il cast del film con Colin Firth

Diretto da Matthew Vaughn, "Kingsman - Secret Service" va in onda su Italia 1 mercoledì 18...

Love Story, i look iconici del guardaroba di Carolyn Bessette. FOTO

Lo stile della signora Kennedy, che rivive sul piccolo schermo nella nuova serie prodotta da Ryan...

    Sting e Lewis Capaldi hanno suonato a sorpresa per beneficenza

    Allo spettacolo di varietà Sunday for Sammy all’Utilita Arena di Newcastle, nel Regno...

    Angelus Tenebrarum, l’horror di Dario Germani arriva al cinema

    Dal 23 febbraio arriva in sala Angelus Tenebrarum, nuovo film horror diretto da Dario Germani e...

    Jazz Open Modena, una settimana di musica senza confini

    Fabrizio Basso