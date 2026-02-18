Alessandra Mastronardi compie 40 anni, i migliori film e le serie tv

1/13 ©Getty

Nata a Napoli nel 1986 da padre psicologo e madre imprenditrice, e cresciuta a Roma, Alessandra Mastronardi compie 40 anni il 18 febbraio 2026. Dopo aver studiato alla facoltà di Lettere e filosofia indirizzo spettacolo dell'Università La Sapienza, ha esordito in tv nel 1999 con la miniserie Amico mio 2.

