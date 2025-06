L’attrice Alessandra Mastronardi e la ballerina Elena D’Amario si sono esibite a sorpresa tra le strade di Noto, in provincia di Siracusa, sulle note della canzone Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani, in quel momento intonata da un artista di strada. Proprio D’Amario ha condiviso su Instagram la performance. D’Amario e Mastronardi si trovavano insieme nella cittadina siciliana, dove hanno passeggiato l’una vestita con una gonna midi rossa e una camicia bianca a maniche corte, l’altra con un vestito rosso decisamente spagnoleggiante. Alla comparsa delle note del brano suonato in strada, le due amiche non hanno resistito e, dopo essersi guardate, hanno cantano e ballato lasciando di stucco tutti i presenti.