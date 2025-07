I Cesaroni tornano con Claudio Amendola e nuove storie generazionali

A dieci anni dall’ultima stagione, tornano I Cesaroni con una nuova serie su Canale 5. Presentata al Giffoni Film Festival dalla produttrice Verdiana Bixio con Claudio Amendola e il cast, la serie si intitolerà I Cesaroni - Il ritorno ed è una coproduzione Publispei-Mediaset. Vecchi protagonisti e nuove generazioni si ritrovano per raccontare la famiglia, l’adolescenza, la scuola e l’inclusività in tempi post-pandemici. In arrivo prossimamente su Mediaset

Per chi è cresciuto con i Cesaroni. E per i loro figli.

Con questa dichiarazione carica di affetto e lungimiranza, Verdiana Bixio, presidente di Publispei, ha annunciato al Giffoni Film Festival 2025 la rinascita della serie che ha segnato un’epoca della televisione italiana: I Cesaroni. Il titolo ufficiale? I Cesaroni - Il ritorno. Una coproduzione Publispei e RTI/Mediaset, diretta e interpretata da Claudio Amendola, in onda prossimamente su Canale 5. Dieci anni dopo l’ultima puntata, la fiction cult riapre le porte di casa Cesaroni: non solo ai fan storici, ma anche a una nuova generazione di spettatori. Un vero passaggio di testimone tra genitori e figli, reso possibile anche dal successo delle repliche in streaming su Amazon Prime Video prima e su Netflix poi, dove le prime sei stagioni hanno ritrovato vitalità, meme e milioni di visualizzazioni. “Il nostro pubblico non ci ha mai abbandonati”, racconta Verdiana Bixio. “Anzi, ci ha fatto capire che I Cesaroni erano più vivi che mai, anche grazie al passaparola social e ai maratoni condivisi in famiglia. È così che siamo rinati, generazione dopo generazione.”

Un cult che ritorna con nuove storie e nuove sfide Il nuovo capitolo della serie sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi della sesta stagione. I vecchi amici ci sono ancora, cresciuti e cambiati, ma al centro della narrazione ci saranno temi contemporanei: l’adolescenza nel mondo post-Covid, la scuola come crocevia di crisi e inclusività, le difficoltà economiche e le nuove dinamiche familiari. “Raccontiamo ancora una volta il nostro quartiere e i nostri affetti,” spiega Bixio, “ma lo facciamo con uno sguardo rinnovato, consapevole del tempo che stiamo vivendo.” Approfondimento I Cesaroni, la polemica Claudio Amendola. Elena Sofia Ricci risponde

una serie fatta per chi ha amato i Cesaroni… e continua ad amarli “I Cesaroni - Il ritorno” sarà fedele allo spirito originale della serie: umano, ironico, popolare ma mai banale, capace di far ridere e commuovere, di raccontare il quotidiano senza filtri. “È una grande serie pensata per il pubblico dei Cesaroni”, ribadisce Bixio. “Stiamo lavorando al meglio delle nostre forze per non deludere chi ci ha aspettato. Non è solo nostalgia, è desiderio di futuro.” Approfondimento I Cesaroni – Il ritorno, al via le riprese della nuova stagione

Il cast de I Cesaroni - Il ritorno Claudio Amendola – di nuovo protagonista e regista

– di nuovo protagonista e regista Matteo Branciamore – torna il mitico Marco Cesaroni

– torna il mitico Marco Cesaroni Marta Filippi – nuova protagonista femminile

– nuova protagonista femminile Andrea Arru – volto amatissimo dalle nuove generazioni

– volto amatissimo dalle nuove generazioni Altri volti (in fase di annuncio) da talent e cinema giovani

(in fase di annuncio) da talent e cinema giovani Guest star e ritorni a sorpresa dalle stagioni passate