È arrivato il 17 febbraio negli Stati Uniti e in Canada. È il quarto capitolo cinematografico della saga basata sulla serie animata SpongeBob SquarePants con protagonista l'ottimista spugna di mare
Il film d’animazione SpongeBob – Un’avventura da pirati è uscito negli Stati Uniti e in Canada il 17 febbraio su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Si tratta del quarto capitolo cinematografico della saga con protagonista la spugna di mare antropomorfa e basata sulla serie animata SpongeBob SquarePants, creata da Stephen Hillenburg nel 1997 e andata in onda su Nickelodeon nel 1999. Secondo la sinossi ufficiale, “SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom salpano per la loro più grande, nuovissima e imperdibile avventura cinematografica di sempre. Mosso dal desiderio di dimostrare a tutti, soprattutto a Mr. Krabs, di avere il cuore di un vero eroe, SpongeBob si mette sulle tracce dell’Olandese Volante, un leggendario pirata fantasma. Inizia così un’avventura tra mostri, pirati e risate, che lo trascinerà nelle profondità più oscure dell’oceano...dove nessuna spugna ha mai osato mettere piede”. Diretto dal veterano della serie, l’animatore e sceneggiatore Derek Drymon, schiera nel cast vocale principale Tom Kenny nei panni di SpongeBob, Clancy Brown nei panni di Mr. Krabs, Rodger Bumpass nei panni di Squiddi Tentacolo, Bill Fagerbakke nei panni di Patrick Stella, Carolyn Lawrence nei panni di Sandy Cheeks e Mr. Lawrence nei panni di Plankton. Si aggiungono al cast vocale di supporto le new entry George Lopez, Isis “Ice Spice” Gaston, Arturo Castro e Sherry Cola, con la partecipazione anche di Regina Hall e di Mark Hamill. La storia è di Marc Ceccarelli, Kaz e Pam Brady, la sceneggiatura è di Pam Brady e Matt Lieberman, la produzione è di Lisa Stewart, pga, Pam Brady e Aaron Dem e la produzione esecutiva è di Marc Ceccarelli, Vincent Waller, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro e Andrew Lary. “Penso che questo sia un film in cui puoi davvero ridere e divertirti. Puoi andarci con la tua famiglia, con i tuoi amici”, aveva dichiarato il regista Drymon nel giugno 2025 a Collider. “Ciò che abbiamo sottolineato è stato il divertimento e la spensieratezza. È semplicemente un'avventura divertente, un po' spensierata e sciocca. Un sacco di battute. Spero che la gente rida fino alla fine. Ci sono grandi momenti cinematografici, che sono belli. Nel lungometraggio, puoi fare cose più grandi di quelle che puoi fare in un cortometraggio. Tuttavia, stiamo prendendo dei momenti, prendendoci del tempo per permettere a SpongeBob e Patrick di fare le loro cose spensierate all'interno di questa grande avventura”. Il film d’animazione arricchisce l’elenco delle precedenti pellicole SpongeBob – Il film (2004), SpongeBob – Fuori dall’acqua (2015) e SpongeBob – Amici in fuga (2020) e dei film spin-off Saving Bikini Bottom (2024) e Plankton – Il film (2025).
IL SUCCESSO DI SPONGEBOB
Il film d’animazione SpongeBob – Un’avventura da pirati è leggermente diverso dalla serie animata SpongeBob SquarePants. Infatti, la seconda è animata nella forma 2D, il primo si sviluppa sulla base della tecnologia 3D. Non è la prima volta che accade nelle versioni cinematografiche dedicate al personaggio, perché già le pellicole SpongeBob – Fuori dall’acqua del 2015 e SpongeBob – Amici in fuga del 2020, così come i più recenti spin-off Saving Bikini Bottom del 2024 e Plankton – Il film del 2025, avevano usato l’animazione 3D. Innegabile il successo di tutti gli episodi: basti pensare che SpongeBob – Fuori dall’acqua, l’ultimo film di SpongeBob uscito nelle sale cinematografiche, aveva incassato 55 milioni di dollari. Il protagonista SpongeBob SquarePants è una spugna di mare gialla ottimista, entusiasta, gentile e un po’ ingenua che vive in un ananas nella città sottomarina di Bikini Bottom. Lavora come cuoco al Krusty Krab, dove prepara i gustosi hamburger Krabby Patty, ed è molto amico sia della stella marina Patrick, con la quale condivide stravaganti avventure, sia della scoiattolina Sandy Cheeks, un'amante del karate che per respirare sott’acqua usa una tuta da astronauta. SpongeBob ha anche un vicino, Squiddi Tentacolo, un polpo antropomorfo sempre di cattivo umore del quale però cerca sempre l’amicizia. Negli anni, il simpatico SpongeBob è diventato un’icona della cultura pop e la relativa serie animata è stata acclamata dalla critica, tanto da aver vinto anche cinque Emmy Awards. Con oltre 26 anni di programmazione, è inoltre la terza serie animata statunitense più longeva nella storia della televisione e nel 2025 è diventata anche la serie d’animazione per bambini più longeva della storia.
Credits: Webphoto
