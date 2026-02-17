Il film d’animazione SpongeBob – Un’avventura da pirati è uscito negli Stati Uniti e in Canada il 17 febbraio su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Si tratta del quarto capitolo cinematografico della saga con protagonista la spugna di mare antropomorfa e basata sulla serie animata SpongeBob SquarePants, creata da Stephen Hillenburg nel 1997 e andata in onda su Nickelodeon nel 1999. Secondo la sinossi ufficiale, “SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom salpano per la loro più grande, nuovissima e imperdibile avventura cinematografica di sempre. Mosso dal desiderio di dimostrare a tutti, soprattutto a Mr. Krabs, di avere il cuore di un vero eroe, SpongeBob si mette sulle tracce dell’Olandese Volante, un leggendario pirata fantasma. Inizia così un’avventura tra mostri, pirati e risate, che lo trascinerà nelle profondità più oscure dell’oceano...dove nessuna spugna ha mai osato mettere piede”. Diretto dal veterano della serie, l’animatore e sceneggiatore Derek Drymon, schiera nel cast vocale principale Tom Kenny nei panni di SpongeBob, Clancy Brown nei panni di Mr. Krabs, Rodger Bumpass nei panni di Squiddi Tentacolo, Bill Fagerbakke nei panni di Patrick Stella, Carolyn Lawrence nei panni di Sandy Cheeks e Mr. Lawrence nei panni di Plankton. Si aggiungono al cast vocale di supporto le new entry George Lopez, Isis “Ice Spice” Gaston, Arturo Castro e Sherry Cola, con la partecipazione anche di Regina Hall e di Mark Hamill. La storia è di Marc Ceccarelli, Kaz e Pam Brady, la sceneggiatura è di Pam Brady e Matt Lieberman, la produzione è di Lisa Stewart, pga, Pam Brady e Aaron Dem e la produzione esecutiva è di Marc Ceccarelli, Vincent Waller, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro e Andrew Lary. “Penso che questo sia un film in cui puoi davvero ridere e divertirti. Puoi andarci con la tua famiglia, con i tuoi amici”, aveva dichiarato il regista Drymon nel giugno 2025 a Collider. “Ciò che abbiamo sottolineato è stato il divertimento e la spensieratezza. È semplicemente un'avventura divertente, un po' spensierata e sciocca. Un sacco di battute. Spero che la gente rida fino alla fine. Ci sono grandi momenti cinematografici, che sono belli. Nel lungometraggio, puoi fare cose più grandi di quelle che puoi fare in un cortometraggio. Tuttavia, stiamo prendendo dei momenti, prendendoci del tempo per permettere a SpongeBob e Patrick di fare le loro cose spensierate all'interno di questa grande avventura”. Il film d’animazione arricchisce l’elenco delle precedenti pellicole SpongeBob – Il film (2004), SpongeBob – Fuori dall’acqua (2015) e SpongeBob – Amici in fuga (2020) e dei film spin-off Saving Bikini Bottom (2024) e Plankton – Il film (2025).