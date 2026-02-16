Train Dreams, il film con 4 nomination agli Oscar 2026: trama e cast

Introduzione

Si è svolta ieri, domenica 15 febbraio 2026, presso l'Hollywood Palladium di Los Angeles la 41ª edizione dei Film Independent Spirit Awards, kermesse che ha visto trionfare Train Dreams di Clint Bentley. La pellicola - che è anche candidata agli Oscar, con ben quattro nomination (Miglior Film, Migliore sceneggiatura non originale, Migliore fotografia e Migliore canzone originale, per il brano omonimo Train Dreams di Nick Cave e Bryce Dessner, con testo firmato da Cave) - si è imposta come la grande protagonista della serata, conquistando il premio come Miglior Film e non solo.

Confermando la sua eccellenza nel panorama del cinema indipendente, ha fatto incetta di riconoscimenti aggiudicandosi anche il premio come Miglior Regista, consacrando Bentley come uno dei talenti più rilevanti del settore.

Con un totale di tre premi, Train Dreams si è distinto non solo per la qualità della regia e della produzione, ma anche per la capacità di catturare l’attenzione di pubblico e critica, consolidando la sua posizione come opera di riferimento nell’industry indipendente. La vittoria del film rappresenta un riconoscimento significativo alla visione artistica di Bentley e alla sua capacità di raccontare storie profonde e originali.

Diretto da Clint Bentley, che firma anche la sceneggiatura insieme a Greg Kwedar, il film porta sullo schermo la novella pubblicata nel 2011 da Denis Johnson.

Già nei mesi scorsi aveva scalato rapidamente le classifiche di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), conquistando tutti.

Al centro della storia troviamo Joel Edgerton, affiancato da un cast che comprende Felicity Jones, Clifton Collins Jr., Kerry Condon e William H. Macy.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Train Dreams, dalla trama al cast.