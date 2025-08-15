Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nick Cave e Bryce Dessner firmano la colonna sonora di Train Dreams

Musica
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

©Getty

La leggenda del rock australiano e il chitarrista dei The National collaborano per la title track e la colonna sonora del nuovo film di Clint Bentley, tratto dalla novella di Denis Johnson. Train Dreams arriverà al cinema il 7 novembre e su Netflix il 21 novembre, con un’uscita discografica anche in vinile.

Nick Cave e Bryce Dessner si incontrano su un binario artistico inedito. La voce profonda e magnetica del leader dei Bad Seeds e la scrittura raffinata del chitarrista dei The National si fondono nella title track di Train Dreams, il nuovo film diretto da Clint Bentley e ispirato alla celebre novella di Denis Johnson.

L'unione di due mondi 

Dessner firma l’intera colonna sonora, disegnando un paesaggio sonoro che attraversa malinconia, tensione e poesia, mentre Cave dà voce al brano centrale, nato da un rapporto personale con l’opera di Johnson. “Train Dreams è uno dei miei libri preferiti”, ha raccontato il musicista australiano, che nonostante gli impegni del tour ha accettato di collaborare dopo aver visto il montaggio del film.

Il progetto segna un incontro di mondi: la sensibilità indie-classica di Dessner, già autore di numerose soundtrack per cinema e teatro, e l’universo narrativo di Cave, capace di evocare atmosfere sospese e potenti con poche frasi. Il risultato è una title track che chiude il film come un’eco persistente, amplificando l’impatto emotivo delle immagini.

Una colonna sonora candidata a diventare un cult

Prodotta insieme a Luis Almau, la canzone accompagnerà l’uscita del film il 7 novembre nelle sale statunitensi, in contemporanea con la pubblicazione digitale della colonna sonora. L’edizione in vinile, pensata per collezionisti e audiofili, arriverà il 14 novembre, mentre il debutto globale su Netflix è previsto per il 21 novembre.

Nel cast, Joel Edgerton, Felicity Jones e William H. Macy portano in scena un’America rurale e aspra, attraversata da temi universali come la perdita, la memoria e la resilienza. La musica di Dessner e Cave diventa il filo invisibile che cuce la storia, trasformando il viaggio del protagonista in un’esperienza sensoriale.

Se Train Dreams sarà ricordato per la sua fotografia e le interpretazioni intense, la colonna sonora ha già l’aura di un cult: un dialogo tra due voci artistiche che, partendo da linguaggi diversi, hanno trovato un punto di incontro perfetto.

Spettacolo: Ultime notizie

Megadeth annunciano l’addio: nuovo album e tour finale nel 2026

Musica

La leggenda del thrash metal chiuderà la propria storia quarantennale con un diciassettesimo...

Maroon 5, il ritorno con il nuovo album “Love Is Like”

Musica

Quattro anni dopo l’ultimo lavoro, la band californiana pubblica oggi Love Is Like, un album che...

Leonardo DiCaprio fermato dalla polizia a Ibiza durante una festa

Spettacolo

Il divo hollywoodiano è stato fermato e perquisito dalla Guardia Civil mentre si dirigeva verso...

Cardi B lancia “Imaginary Playerz” con omaggio a Jay-Z

Musica

La rapper del Bronx pubblica un nuovo singolo che campiona un classico di Jay-Z del 1997, con...

Nick Cave e Bryce Dessner firmano la colonna sonora di Train Dreams

Musica

La leggenda del rock australiano e il chitarrista dei The National collaborano per la title track...

Spettacolo: Per te