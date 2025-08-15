Nick Cave e Bryce Dessner firmano la colonna sonora di Train Dreams

La leggenda del rock australiano e il chitarrista dei The National collaborano per la title track e la colonna sonora del nuovo film di Clint Bentley, tratto dalla novella di Denis Johnson. Train Dreams arriverà al cinema il 7 novembre e su Netflix il 21 novembre, con un’uscita discografica anche in vinile.

Nick Cave e Bryce Dessner si incontrano su un binario artistico inedito. La voce profonda e magnetica del leader dei Bad Seeds e la scrittura raffinata del chitarrista dei The National si fondono nella title track di Train Dreams, il nuovo film diretto da Clint Bentley e ispirato alla celebre novella di Denis Johnson.

L'unione di due mondi Dessner firma l’intera colonna sonora, disegnando un paesaggio sonoro che attraversa malinconia, tensione e poesia, mentre Cave dà voce al brano centrale, nato da un rapporto personale con l’opera di Johnson. “Train Dreams è uno dei miei libri preferiti”, ha raccontato il musicista australiano, che nonostante gli impegni del tour ha accettato di collaborare dopo aver visto il montaggio del film. Il progetto segna un incontro di mondi: la sensibilità indie-classica di Dessner, già autore di numerose soundtrack per cinema e teatro, e l’universo narrativo di Cave, capace di evocare atmosfere sospese e potenti con poche frasi. Il risultato è una title track che chiude il film come un’eco persistente, amplificando l’impatto emotivo delle immagini.