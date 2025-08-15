Nick Cave e Bryce Dessner firmano la colonna sonora di Train Dreams

La leggenda del rock australiano e il chitarrista dei The National collaborano per la title track e la colonna sonora del nuovo film di Clint Bentley, tratto dalla novella di Denis Johnson. Train Dreams arriverà al cinema il 7 novembre e su Netflix il 21 novembre, con un’uscita discografica anche in vinile.
Nick Cave e Bryce Dessner si incontrano su un binario artistico inedito. La voce profonda e magnetica del leader dei Bad Seeds e la scrittura raffinata del chitarrista dei The National si fondono nella title track di Train Dreams, il nuovo film diretto da Clint Bentley e ispirato alla celebre novella di Denis Johnson.
L'unione di due mondi
Dessner firma l’intera colonna sonora, disegnando un paesaggio sonoro che attraversa malinconia, tensione e poesia, mentre Cave dà voce al brano centrale, nato da un rapporto personale con l’opera di Johnson. “Train Dreams è uno dei miei libri preferiti”, ha raccontato il musicista australiano, che nonostante gli impegni del tour ha accettato di collaborare dopo aver visto il montaggio del film.
Il progetto segna un incontro di mondi: la sensibilità indie-classica di Dessner, già autore di numerose soundtrack per cinema e teatro, e l’universo narrativo di Cave, capace di evocare atmosfere sospese e potenti con poche frasi. Il risultato è una title track che chiude il film come un’eco persistente, amplificando l’impatto emotivo delle immagini.
Una colonna sonora candidata a diventare un cult
Prodotta insieme a Luis Almau, la canzone accompagnerà l’uscita del film il 7 novembre nelle sale statunitensi, in contemporanea con la pubblicazione digitale della colonna sonora. L’edizione in vinile, pensata per collezionisti e audiofili, arriverà il 14 novembre, mentre il debutto globale su Netflix è previsto per il 21 novembre.
Nel cast, Joel Edgerton, Felicity Jones e William H. Macy portano in scena un’America rurale e aspra, attraversata da temi universali come la perdita, la memoria e la resilienza. La musica di Dessner e Cave diventa il filo invisibile che cuce la storia, trasformando il viaggio del protagonista in un’esperienza sensoriale.
Se Train Dreams sarà ricordato per la sua fotografia e le interpretazioni intense, la colonna sonora ha già l’aura di un cult: un dialogo tra due voci artistiche che, partendo da linguaggi diversi, hanno trovato un punto di incontro perfetto.