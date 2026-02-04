I protagonisti

I protagonisti di Mayday sono Ryan Reynolds e Kenneth Branagh.

Ryan Reynolds è uno dei volti più riconoscibili del cinema pop degli ultimi vent’anni. Dopo gli esordi tra commedie romantiche e film d’azione nei primi anni Duemila, la sua carriera subisce una svolta decisiva con Deadpool (2016), ruolo che lo consacra come star globale. Da lì in poi, il suo nome diventa sinonimo di intrattenimento intelligente e accessibile. Reynolds alterna blockbuster come Free Guy, Red Notice, Deadpool & Wolverine a progetti più intimi come Buried o Mississippi Grind. Parallelamente, si afferma come produttore (e costruisce una famiglia con Blake Lively). Kenneth Branagh è invece una figura centrale del cinema e del teatro britannico. Attore, regista e sceneggiatore, è noto soprattutto per aver portato Shakespeare sul grande schermo con adattamenti acclamati come Enrico V, Molto rumore per nulla e Hamlet. Nel corso degli anni ha saputo muoversi con naturalezza tra cinema d’autore e grandi produzioni, dirigendo film come Thor e interpretando ruoli memorabili, tra cui quelli nei film di Christopher Nolan e nella saga di Harry Potter. Negli ultimi anni ha riscosso grande successo con la serie dedicata a Hercule Poirot (Assassinio sull’Orient Express, Assassinio sul Nilo), oltre a ricevere numerosi riconoscimenti, incluso l’Oscar per Belfast.