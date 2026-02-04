Mayday, la data d'uscita su Apple TV+ della nuova commedia con Ryan ReynoldsCinema
Al centro della trama, l'improbabile alleanza tra un pilota della marina americana, bloccato sul territorio russo durante la Guerra Fredda, e un ex agente del KGB
Mayday, l'action comedy di Apple Original Films con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, uscirà il 4 settembre su Apple TV.
Di cosa parla Mayday
Apple Original Films ha svelato la data d'uscita di Mayday nel corso della giornata stampa dedicata ad Apple TV, regalando un'anteprima del film (che, nel cast, vanta anche Marcin Dorocinski, Maria Bakalova e David Mors).
Qual è la trama di Mayday? Quando il tenente Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds), pilota della Marina statunitense, viene inviato in una missione top secret in territorio russo al culmine della Guerra Fredda, l'operazione fallisce, lasciandolo bloccato dietro le linee nemiche. Scoperto da Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh), un burbero ex agente del KGB con un debole per la cultura americana, Troy pensa di essere spacciato, ma un'improbabile alleanza tra i due potrebbe salvarlo (e trasformarsi in un legame inatteso).
Mayday, prodotto da Skydance Media, è scritto e diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein.
I protagonisti
I protagonisti di Mayday sono Ryan Reynolds e Kenneth Branagh.
Ryan Reynolds è uno dei volti più riconoscibili del cinema pop degli ultimi vent’anni. Dopo gli esordi tra commedie romantiche e film d’azione nei primi anni Duemila, la sua carriera subisce una svolta decisiva con Deadpool (2016), ruolo che lo consacra come star globale. Da lì in poi, il suo nome diventa sinonimo di intrattenimento intelligente e accessibile. Reynolds alterna blockbuster come Free Guy, Red Notice, Deadpool & Wolverine a progetti più intimi come Buried o Mississippi Grind. Parallelamente, si afferma come produttore (e costruisce una famiglia con Blake Lively). Kenneth Branagh è invece una figura centrale del cinema e del teatro britannico. Attore, regista e sceneggiatore, è noto soprattutto per aver portato Shakespeare sul grande schermo con adattamenti acclamati come Enrico V, Molto rumore per nulla e Hamlet. Nel corso degli anni ha saputo muoversi con naturalezza tra cinema d’autore e grandi produzioni, dirigendo film come Thor e interpretando ruoli memorabili, tra cui quelli nei film di Christopher Nolan e nella saga di Harry Potter. Negli ultimi anni ha riscosso grande successo con la serie dedicata a Hercule Poirot (Assassinio sull’Orient Express, Assassinio sul Nilo), oltre a ricevere numerosi riconoscimenti, incluso l’Oscar per Belfast.