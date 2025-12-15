George Clooney non bacerà più ragazze nei suoi film

Il divo di Hollywood, che lo scorso maggio ha compiuto sessantaquattro anni, aveva già dichiarato tempo fa di non voler competere con i colleghi più giovani per i ruoli romantici. La decisione, sulla scia di Paul Newman

Brutte notizie per i fan di George Clooney cresciuti con le sue commedie romantiche e coi suoi personaggi brillanti e appassionati.

La star di Hollywood, celebre per il suo talento e considerata fin dagli anni Novanta un sex symbol, smetterà i panni di rubacuori sul grande schermo, così ha deciso da tempo.

La star di Ocean's Eleven non si calerà più in ruoli di eroi romantici: stando alle sue ultime dichiarazioni, non avrebbe più l'età per interpretare la parte di "quello che bacia le ragazze".

Quando ha compiuto sessant'anni, nel 2021, Clooney ha discusso la faccenda con sua moglie Amal. Pur ammettendo di essere ancora adatto a molti ruoli, ha deciso di smettere con le commedie romantiche, sulla scorta di un illustre mito di Hollywood: Paul Newman.

I ruoli romantici ai colleghi più giovani Nel futuro sarà sempre meno probabile vedere film in cui George Clooney bacerà una star femminile. L'attore statunitense sembra molto categorico su quella che è una decisione presa già da qualche tempo e discussa con sua moglie Amal.

Variety, che ha ripreso una recente intervista al Daily Mail, ha riportato le dichiarazioni dell'attore in proposito.

"Quando ho compiuto sessant'anni ho parlato con mia moglie", ha detto Clooney. "Guarda, posso ancora giocare a basket con i ragazzi di venticinque anni. Posso ancora stare in piedi, sono in forma. Ma tra venticinque anni ne avrò ottantacinque. Non importa quante barrette di cereali mangi, quello è un numero reale".

L'età conta per George Clooney ed è rilevante quando si tratta di interpretare un ruolo sul set.

Sebbene il pubblico di tutto il mondo lo abbia amato nella saga di Ocean's Eleven o in film come Out of Sight, Un giorno... per caso e Ticket to Paradise, per l'attore e regista è arrivato il momento di cedere il passo ai colleghi più giovani, sicuramente se si tratta di commedie romantiche. Leggi anche George Clooney e Amal: "Mai litigato in 10 anni di matrimonio"