George Clooney non bacerà più ragazze nei suoi film

George Clooney niente baci nei suoi film: "A 60 anni, ho fatto un patto con mia moglie"Cinema
Il divo di Hollywood, che lo scorso maggio ha compiuto sessantaquattro anni, aveva già dichiarato tempo fa di non voler competere con i colleghi più giovani per i ruoli romantici. La decisione, sulla scia di Paul Newman
Brutte notizie per i fan di George Clooney cresciuti con le sue commedie romantiche e coi suoi personaggi brillanti e appassionati.
La star di Hollywood, celebre per il suo talento e considerata fin dagli anni Novanta un sex symbol, smetterà i panni di rubacuori sul grande schermo, così ha deciso da tempo.
La star di Ocean's Eleven non si calerà più in ruoli di eroi romantici: stando alle sue ultime dichiarazioni, non avrebbe più l'età per interpretare la parte di "quello che bacia le ragazze".
Quando ha compiuto sessant'anni, nel 2021, Clooney ha discusso la faccenda con sua moglie Amal. Pur ammettendo di essere ancora adatto a molti ruoli, ha deciso di smettere con le commedie romantiche, sulla scorta di un illustre mito di Hollywood: Paul Newman.
I ruoli romantici ai colleghi più giovani
Nel futuro sarà sempre meno probabile vedere film in cui George Clooney bacerà una star femminile. L'attore statunitense sembra molto categorico su quella che è una decisione presa già da qualche tempo e discussa con sua moglie Amal.
Variety, che ha ripreso una recente intervista al Daily Mail, ha riportato le dichiarazioni dell'attore in proposito.
"Quando ho compiuto sessant'anni ho parlato con mia moglie", ha detto Clooney. "Guarda, posso ancora giocare a basket con i ragazzi di venticinque anni. Posso ancora stare in piedi, sono in forma. Ma tra venticinque anni ne avrò ottantacinque. Non importa quante barrette di cereali mangi, quello è un numero reale".
L'età conta per George Clooney ed è rilevante quando si tratta di interpretare un ruolo sul set.
Sebbene il pubblico di tutto il mondo lo abbia amato nella saga di Ocean's Eleven o in film come Out of Sight, Un giorno... per caso e Ticket to Paradise, per l'attore e regista è arrivato il momento di cedere il passo ai colleghi più giovani, sicuramente se si tratta di commedie romantiche.
Niente più ruoli romantici, come Paul Newman
George Clooney ha affrontato più volte la questione della sua età in anni recenti. Lo scorso marzo aveva detto: "Guardate, ho sessantatré anni, non voglio competere con attori di venticinque anni"
Ai microfoni di 60 Minutes aveva detto senza mezzi termini: "Non faccio più film romantici".
George Clooney è protagonista di questa stagione cinematografica con Jay Kelly, film drammatico che ha debuttato su Netflix il 5 dicembre dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e un breve passaggio in sale selezionate.
Nella pellicola, l'icona di Hollywood è una star del cinema in crisi d'identità, un ruolo che lo ha messo ancora una volta sotto i riflettori dei media e della critica.
L'attore di Good Night and Good Luck sarà sempre più selettivo quando si tratterà di scegliere personaggi a cui prestare il volto.
Tra le sue dichiarazioni il divo ha fatto chiaramente il nome di Paul Newman, che a sua volta decise, a un certo punto della sua carriera, di smettere i ruoli romantici, considerati fuori luogo, da parte sua, con l'avanzare degli anni. "Ho cercato di seguire la strada di Paul Newman, ha detto Clooney".
Chissà se, prima o poi, arriverà un progetto in grado di fargli fare una eccezione alla sua nuova regola.
