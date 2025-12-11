I Love Shopping, Isla Fisher ricorda Sophie Kinsella: "Ti sono grata"

Rebecca Bloomwood, la ragazza ossessionata dallo shopping , dalle svendite, dalle scarpe, dai vestiti, è un punto di riferimento per molte donne e molti uomini che si dedicano allo shopping con passione. Il personaggio ideato da Kinsella, frivolo, spensierato, pasticcione e irresistibile, ha trovato in Isla Fisher una interprete eccezionale. A lei, si deve, infatti, buona parte del successo di I Love Shopping, la commedia romantica del 2009 diretta da P.J. Hogan , che vede nel cast anche Hugh Dancy, John Goodman e Joan Cusack. Isla Fisher, che da quel film, diventato subito un piccolo cult, ha poi continuato a recitare in diverse commedie e al servizio di autori come Baz Luhrmann, John Landis e Noah Baumbach (nel film ora in streaming Jay Kelly ), ha scritto qualche riga su Instagram indirizzandola alla scrittrice londinese che aveva incontrato di persona nell'anno dell'uscita del film, alla première britannica del film. Fisher, che per l'occasione ha ripescato una foto dell'anteprima di sedici anni fa , ha definito Sophie Kinsella la sua eroina. " Ho il cuore spezzato per la tua perdita ", ha scritto l'attrice in una Storia su Instagram con la locandina del film.

Il ricordo su Instagram: "Sei la mia eroina, ti sono grata"

"Cara Sophie, hai fatto apparire Rebecca Bloomwood, un esilarante personaggio comico che ho avuto la fortuna di interpretare calandomi nei suoi panni, pronunciando le tue parole spiritose e brillanti”, ha scritto Isla Fisher in una delle sue Storie su Instagram dedicate alla scrittrice scomparsa.

“Le mie figlie sono cresciute leggendo i tuoi libri e li amano ancora oggi. Ho il cuore spezzato. Sei ancora la mia eroina e ti sono grata”. L'attrice ha concluso: "Anche se non ci incontreremo più, la tua luce e la tua magia continuano a vivere nei tuoi incredibili personaggi".

Kinsella ha lavorato a contatto con la produzione di I Love Shopping alla quale ha offerto la sua consulenza per l'adattamento cinematografico che si basa sulle avventure di Becky Bloomwood nei libri I Love Shopping e I Love Shopping a New York, romanzo del 2001 che sviluppava gli avvenimenti del primo capitolo.

Non sono poche dunque le volte in cui l'autrice ha incontrato Isla Fisher e gli altri membri del cast del film che fu un successo al box office nel 2009 e ottenne anche alcune nomination ai premi più prestigiosi della stagione della sua uscita.