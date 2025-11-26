Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin su un possibile sequel

L'attore vedrebbe il suo personaggio, Kevin, come vedovo o divorziato. "Me lo immagino crescere un figlio e tutto il resto, lavorare sodo e non prestargli abbastanza attenzione: il figlio si arrabbia, e lo chiude fuori casa", ha spiegato

Macaulay Culkin non sarebbe del tutto contrario a recitare in un altro film di Mamma, ho perso l'aereo. Anzi, ha già un'idea in mente.

Le parole di Macaulay Culkin

Macaulay Culkin, che proprio a Mamma, ho perso l'aereo deve la sua fama, ha detto la sua su un potenziale sequel del film durante una tappa del tour A Nostalgic Night With Macaulay Culkin. L'evento, tenutosi al Long Beach Convention and Entertainment Center di Long Beach, in California, celebrava il 35° anniversario di Mamma, ho perso l'aereo. "Non sarei del tutto contrario", ha detto l'attore 45enne al pubblico, riferendosi al suo ritorno nel ruolo di Kevin McCallister. Ruolo, questo, interpretato nella commedia del 1990 e nel suo sequel del 1992, Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York.

Cos'ha in mente Macaulay Culkin? Lui, Kevin, lo vedrebbe come vedovo o divorziato. "Me lo immagino crescere un figlio e tutto il resto, lavorare sodo e non prestargli abbastanza attenzione: il figlio si arrabbia un po' con lui, e lo chiude fuori casa". Il suo immaginario racconto prosegue: "Mio figlio non mi lascia entrare e, invece di difendere la sua casa dagli invasori come ha fatto Kevin con Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), tende a me le sue trappole". Culkin ha spiegato che, nella sua idea, la casa è una metafora della relazione padre-figlio, qualcosa che permette al primo di riavere il cuore del secondo.

L'attore non ha specificato se è stato contattato per un sequel ufficiale, o se ha condiviso questa idea con qualcuno per dare il via a una vera produzione, ma non è l'unico ad aver parlato di un nuovo film della saga.