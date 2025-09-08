Macaulay Culkin su John Candy: "Notò che mio padre era un mostro"

Macaulay Culkin racconta come John Candy, sul set di Uncle Buck nel 1989, fu tra i primi ad accorgersi che suo padre era un “mostro”, mostrando sottile ma sincera preoccupazione per il suo benessere. Questa sensibilità paterna spiccava in un’infanzia segnata da trascuratezza e abusi. Il documentario, diretto da Colin Hanks, esalta il lato umano e premuroso di Candy ed esce su Prime Video il 10 ottobre.

Nel nuovo documentario John Candy: I Like Me, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 4 settembre 2025, Macaulay Culkin – oggi 45enne – offre un ritratto intimo della sua infanzia e della figura carismatica e protettiva di John Candy sul set di Io e zio Buck (Uncle Buck, 1989). Culkin ricorda Candy come uno dei primi a capire che suo padre, Kit Culkin, nascondeva un lato oscuro. "Non era un segreto. Era già un mostro", afferma, riferendosi al comportamento del padre – sia prima che dopo il successo di Mamma, ho perso l’aereo.

Candy si accorse che il papà di Culkin era un mostro Sul set, Candy mostrava una particolare attenzione: si fermava a chiedere a Culkin, con discrezione e sensibilità infantile, se stesse bene, come se avesse intuito le difficoltà familiari. "Guardava con un occhio diverso, come per dire: ‘Va tutto bene laggiù? Tutto a posto?’" racconta l’attore. Culkin definisce il comportamento di Candy come una presenza paterna rara, un gesto di cura in un momento in cui pochissime persone mostravano interesse per il suo benessere: "Ricordo che John si preoccupava quando non molte persone lo facevano".