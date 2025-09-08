Macaulay Culkin su John Candy: "Notò che mio padre era un mostro"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Macaulay Culkin su John Candy "Fu uno dei primi a notare che mio padre era un mostro"

Spettacolo
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

©Getty

Macaulay Culkin racconta come John Candy, sul set di Uncle Buck nel 1989, fu tra i primi ad accorgersi che suo padre era un “mostro”, mostrando sottile ma sincera preoccupazione per il suo benessere. Questa sensibilità paterna spiccava in un’infanzia segnata da trascuratezza e abusi. Il documentario, diretto da Colin Hanks, esalta il lato umano e premuroso di Candy ed esce su Prime Video il 10 ottobre. 

Nel nuovo documentario John Candy: I Like Me, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 4 settembre 2025, Macaulay Culkin – oggi 45enne – offre un ritratto intimo della sua infanzia e della figura carismatica e protettiva di John Candy sul set di Io e zio Buck (Uncle Buck, 1989). Culkin ricorda Candy come uno dei primi a capire che suo padre, Kit Culkin, nascondeva un lato oscuro. "Non era un segreto. Era già un mostro", afferma, riferendosi al comportamento del padre – sia prima che dopo il successo di Mamma, ho perso l’aereo. 

Candy si accorse che il papà di Culkin era un mostro

Sul set, Candy mostrava una particolare attenzione: si fermava a chiedere a Culkin, con discrezione e sensibilità infantile, se stesse bene, come se avesse intuito le difficoltà familiari. "Guardava con un occhio diverso, come per dire: ‘Va tutto bene laggiù? Tutto a posto?’" racconta l’attore. Culkin definisce il comportamento di Candy come una presenza paterna rara, un gesto di cura in un momento in cui pochissime persone mostravano interesse per il suo benessere: "Ricordo che John si preoccupava quando non molte persone lo facevano". 

Tante le testimonianze

Il documentario, diretto da Colin Hanks e prodotto anche da Ryan Reynolds, richiama numerose testimonianze di colleghi e familiari, tra cui Steve Martin, Jennifer Candy-Sullivan (figlia di John), persino Tom Hanks, Catherine O’Hara e Bill Murray, che evidenziano non solo il talento comico, ma anche la sensibilità umana di Candy.  A proposito della partecipazione di Culkin al progetto, Reynolds rivela che è stata favorita da un incontro casuale con uno dei figli di Candy in un Whole Foods, seguito da un incoraggiamento affettuoso a raccontare la propria storia. Il documentario sarà disponibile a livello globale su Prime Video a partire dal 10 ottobre 2025.

Spettacolo: Ultime notizie

Ligabue, da Caserta annuncia un concerto allo Stadio Olimpico di Roma

Musica

Il rocker di Correggio ha scelto un momento speciale per rivelare al pubblico una nuova data...

Macaulay Culkin su John Candy: "Notò che mio padre era un mostro"

Spettacolo

Macaulay Culkin racconta come John Candy, sul set di Uncle Buck nel 1989, fu tra i primi ad...

Renzo Rubino & Friends omaggiano Modugno e fanno volare Polignano

Fabrizio Basso

MTV VMAs 2025, Lady Gaga si esibisce con il nuovo brano The Dead Dance

Musica

Lady Gaga ha trionfato nella categoria Artist of the Year: “Dedico questo premio al pubblico. Vi...

Marco Bellocchio dirigerà Falcon, il film su Sergio Marchionne

Cinema

Ancora fresco della presentazione alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia della serie tv...

Spettacolo: Per te