Macaulay Culkin, il tour di Mamma, ho perso l'aereo

Vedere Mamma, ho perso l’aereo in compagnia del protagonista Macaulay Culkin ? L’attore statunitense ha annunciato uno speciale tour in partenza il 23 novembre da San Jose, in California. Previsti appuntamenti in numerose città americane: da San Diego a New York passando per Austin e Atlantic City.

Mamma, ho perso l’aereo, il tour di Macaulay Culkin

In occasione del trentacinquesimo anniversario dell’uscita del classico natalizio Mamma, ho perso l’aereo, l’attore (FOTO) sarà protagonista della tournée A Nostalgic Night with Macaulay Culkin. Gli appuntamenti vedranno l’interprete di Kevin McCallister accompagnare il pubblico nella visione della pellicola. L’attore ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Sì. È arrivato quel momento. Farò qualche data a fine anno. Unitevi a me mentre porto i vostri figli sul palco per terribili quiz e intrattengo il resto di voi con storie di Joe Pesci”.

Come riportato sul sito ufficiale dell’evento, la tournée, in partenza il 23 novembre da San Jose, si concluderà l’8 dicembre a New York dopo aver fatto tappa a Oakland, San Diego, Austin, Grand Prairie, Jacksonville, Tampa e Atlantic City. Il sito riporta: “Rivivi le scene iconiche e i momenti toccanti di Mamma, ho perso l'aereo sul grande schermo, e poi immergiti nei racconti e negli approfondimenti dietro le quinte con Macaulay Culkin in persona. Ascolta le sue esperienze sul set, i suoi ricordi preferiti delle riprese e la sua opinione sul perché questo film sia diventato un classico natalizio così amato”.