Macaulay Culkin, il tour di Mamma, ho perso l'aereo

In occasione del trentacinquesimo anniversario dell’uscita del classico natalizio Mamma, ho perso l’aereo, l’attore sarà protagonista della tournée A Nostalgic Night with Macaulay Culkin. Previsti appuntamenti in numerose città americane
Vedere Mamma, ho perso l’aereo in compagnia del protagonista Macaulay Culkin? L’attore statunitense ha annunciato uno speciale tour in partenza il 23 novembre da San Jose, in California. Previsti appuntamenti in numerose città americane: da San Diego a New York passando per Austin e Atlantic City.
Mamma, ho perso l’aereo, il tour di Macaulay Culkin
In occasione del trentacinquesimo anniversario dell’uscita del classico natalizio Mamma, ho perso l’aereo, l’attore (FOTO) sarà protagonista della tournée A Nostalgic Night with Macaulay Culkin. Gli appuntamenti vedranno l’interprete di Kevin McCallister accompagnare il pubblico nella visione della pellicola. L’attore ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Sì. È arrivato quel momento. Farò qualche data a fine anno. Unitevi a me mentre porto i vostri figli sul palco per terribili quiz e intrattengo il resto di voi con storie di Joe Pesci”.
Come riportato sul sito ufficiale dell’evento, la tournée, in partenza il 23 novembre da San Jose, si concluderà l’8 dicembre a New York dopo aver fatto tappa a Oakland, San Diego, Austin, Grand Prairie, Jacksonville, Tampa e Atlantic City. Il sito riporta: “Rivivi le scene iconiche e i momenti toccanti di Mamma, ho perso l'aereo sul grande schermo, e poi immergiti nei racconti e negli approfondimenti dietro le quinte con Macaulay Culkin in persona. Ascolta le sue esperienze sul set, i suoi ricordi preferiti delle riprese e la sua opinione sul perché questo film sia diventato un classico natalizio così amato”.
Come rilanciato anche dal New York Post, nel dicembre del 2023 Macaulay Culkin ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame riunendosi con Catherine O’Hara, interprete di sua madre nel film del 1990. In occasione della cerimonia, l’attrice ha dichiarato: “Mamma, ho perso l'aereo è stato, è e sarà sempre un amato successo mondiale. Il motivo per cui le famiglie di tutto il mondo non possono lasciar passare un anno senza guardare e amare Mamma, ho perso l'aereo insieme è per Macaulay Culkin".
Catherine O’Hara ha aggiunto: “So che hai lavorato molto duramente. So che lo hai fatto, ma hai fatto sì che recitare sembrasse la cosa più naturale al mondo”.
Uscito nel 1990 e diretto da Chris Columbus, Mamma, ho perso l’aereo ha conquistato il pubblico divenendo il secondo maggior incasso mondiale dell’anno con oltre 470.000.000 di dollari. Spazio anche a importanti riconoscimenti, tra i quali due nomination alla 63esima edizione degli Academy Awards nelle categorie Miglior colonna sonora originale e Miglior canzone originale.
Nato il 26 agosto 1980, è considerato uno dei più celebri bambini prodigio del cinema di tutti i tempi. Negli anni Novanta è diventato iconico grazie a Mamma ho perso l’aereo (e sequel) e Papà, ho trovato un amico. Dopo problemi personali e una pausa dalle scene è tornato sul grande e piccolo schermo con diversi ruoli a partire dai primi anni Duemila. Nel 2023 ha ricevuto anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame