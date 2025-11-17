Michelle Yeoh riceverà l'Orso alla carriera alla Berlinale 2026

La star asiatica, premiata con l'Oscar nel 2023, tornerà nella capitale tedesca oltre venticinque anni dopo la sua partecipazione al Festival nelle vesti di giurata. Il riconoscimento le verrà consegnato durante la cerimonia di apertura della 76esima edizione della kermesse
Michelle Yeoh sarà una delle protagoniste del Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2026, in programma dal 12 al 22 febbraio.
Nel giorno dell'apertura della Berlinale, la star asiatica premiata con l'Oscar per Everythig Everywhere All At Once, riceverà l'Orso d'Oro alla carriera. Il premio le verrà consegnato durante la cerimonia di apertura della 76esima edizione della prestigiosa kermesse.
Yeoh, star di Hollywood amatissima la cui carriera è sempre stata costellata da titoli di successo, è una delle attrici del momento. Wicked - Parte 2 (Wicked: For Good) esce nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nella seconda metà di novembre (in Italia da mercoledì 19).
Tuttle: "Yeoh attrice che sfida i confini"
Con i suoi quarant'anni di carriera e un gran numero di successi sul grande schermo, Michelle Yeoh è una delle artiste più rilevanti del panorama cinematografico internazionale.
Il Festival del Cinema di Berlino, che l'ha già avuta in giuria nel lontano 1999, ha deciso di ospitarla riservandole uno dei premi più importanti dell'edizione del prossimo febbraio, un Orso alla carriera che per l'attrice ha un grande valore perché definisce un percorso che ha avuto tra le sue tappe proprio la capitale tedesca e la sua prestigiosa kermesse cinematografica.
"Berlino ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. È stato uno dei primi festival ad abbracciare il mio lavoro con tanto calore e generosità. Tornare dopo tutti questi anni, in riconoscimento del mio viaggio nel cinema, sembra davvero significativo”, ha detto l'attrice nel commentare il premio.
Tricia Tuttle, direttrice del Festival, ha sottolineato le peculiarità di Yeoh come attrice: “Michelle Yeoh è un’artista e performer visionaria il cui lavoro sfida i confini - sia geografici, linguistici o cinematografici. La sua presenza dominante, le scelte artistiche senza paura e lo stile inconfondibile hanno lasciato un’impressione duratura su generazioni di registi e fan alla Berlinale e in tutto il mondo”.
Una carriera lunga 40 anni
Michelle Yeoh ha raggiunto un altra fetta di popolarità importante con la partecipazione a Wicked (2024) e Wicked - Parte 2, presto nelle sale, nel quale recita nei panni di Madame Morrible, un personaggio che le calza perfettamente.
La versatilità è una delle caratteristiche principali del talento dell'attrice di origine malaysiana, come ha avuto modi di ribadire Tricia Tuttle tra le motivazioni del premio attribuito alla star dalla Berlinale.
Yeoh ha iniziato a recitare per il cinema tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta affermandosi nel cinema asiatico come icona femminile di pellicole d'azione e arti marziali.
La sua fisicità e il suo carisma l'hanno portata ad Hollywood dove è stata coinvolta nel film del 1997 della saga dell'agente 007 Tomorrow Never Dies - Il domani non muore mai.
Nel 2000 Ang Lee la porta all'apprezzamento internazionale con La tigre e il dragone.
Negli ultimi venticinque anni viene diretta da autori come Luc Besson, Kenneth Branagh, James Gun.
L'Oscar arriva nel 2023, Yeaoh è l'attrice femminile principale di Everything Everywhere All At Once. Le ultime due stagioni sono state all'insegna delle musiche dell'universo di Wicked e di altre produzioni di rilievo, tra cui spicca Avatar - Fuoco e cenere, terzo film della saga iconica di James Cameron, in uscita a Natale 2025.
