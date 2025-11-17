Michelle Yeoh riceverà l'Orso alla carriera alla Berlinale 2026

Tuttle: "Yeoh attrice che sfida i confini"

Con i suoi quarant'anni di carriera e un gran numero di successi sul grande schermo, Michelle Yeoh è una delle artiste più rilevanti del panorama cinematografico internazionale.

Il Festival del Cinema di Berlino, che l'ha già avuta in giuria nel lontano 1999, ha deciso di ospitarla riservandole uno dei premi più importanti dell'edizione del prossimo febbraio, un Orso alla carriera che per l'attrice ha un grande valore perché definisce un percorso che ha avuto tra le sue tappe proprio la capitale tedesca e la sua prestigiosa kermesse cinematografica.

"Berlino ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. È stato uno dei primi festival ad abbracciare il mio lavoro con tanto calore e generosità. Tornare dopo tutti questi anni, in riconoscimento del mio viaggio nel cinema, sembra davvero significativo”, ha detto l'attrice nel commentare il premio.

Tricia Tuttle, direttrice del Festival, ha sottolineato le peculiarità di Yeoh come attrice: “Michelle Yeoh è un’artista e performer visionaria il cui lavoro sfida i confini - sia geografici, linguistici o cinematografici. La sua presenza dominante, le scelte artistiche senza paura e lo stile inconfondibile hanno lasciato un’impressione duratura su generazioni di registi e fan alla Berlinale e in tutto il mondo”.