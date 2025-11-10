Antonio Banderas sarà ospite al Torino Film Festival 2025: ecco quando

La kermesse cinematografica del capoluogo piemontese si prepara ad accogliere una delle più grandi stelle del cinema internazionale. Attore, regista e produttore, sarà ospite della 43ª edizione della rassegna, in programma dal 21 al 29 novembre 2025. Durante la cerimonia di apertura al Teatro Regio, l’artista spagnolo riceverà la prestigiosa Stella della Mole, un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria, segnata da intensità interpretativa, passione e dedizione assoluta per la recitazione



Il Torino Film Festival si prepara ad accogliere una delle più grandi stelle del cinema internazionale: Antonio Banderas, attore, regista e produttore di fama mondiale, sarà ospite della 43ª edizione della rassegna, in programma dal 21 al 29 novembre 2025.

Durante la cerimonia di apertura al Teatro Regio, l’artista spagnolo riceverà la prestigiosa Stella della Mole, un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria, segnata da intensità interpretativa, passione e dedizione assoluta per la recitazione.

Banderas sarà quindi presente alla serata inaugurale del 21 novembre 2025 al Teatro Regio di Torino.

Dalle origini con Almodóvar al successo mondiale Banderas ha mosso i primi passi nel cinema grazie alla collaborazione con Pedro Almodóvar, regista con cui ha costruito un sodalizio artistico destinato a segnare la storia del cinema europeo. Tra i titoli che li hanno visti insieme, spiccano Labirinto di passioni (1982), Matador (1986), La legge del desiderio (1987) e Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1988), opere che hanno consacrato il talento dell’attore e la sua capacità di muoversi tra registri emotivi complessi e sfumature di intensa umanità.

Da quel momento, la carriera di Antonio Banderas ha preso una direzione internazionale. Il suo ingresso a Hollywood è stato segnato da ruoli che ne hanno mostrato il carisma e la versatilità: da Philadelphia (1993) a Intervista col vampiro (1994), fino a Evita (1996). Negli ultimi anni ha continuato a distinguersi in produzioni come Official Competition e Babygirl, confermando una vitalità artistica mai sopita.

Tra i progetti futuri, spiccano due attese interpretazioni: il film biografico Tony, prodotto dalla A24 e dedicato alla figura di Anthony Bourdain, in cui reciterà accanto a Dominic Sessa, e Rose’s Baby, diretto da Trudie Styler. Approfondimento Torino Film Festival 2025, il programma delle 43ª edizione

Un omaggio a un sodalizio artistico e umano Per rendere omaggio al legame profondo tra Antonio Banderas e Pedro Almodóvar, il Torino Film Festival proporrà una proiezione speciale di Dolor y Gloria (2019). Il film, dal tono intimo e autobiografico, rappresenta una delle vette artistiche dell’attore e del regista spagnolo. L’interpretazione di Banderas gli è valsa il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes e gli ha assicurato una nomination sia agli Oscar che ai Golden Globe. Approfondimento Spike Lee ospite d’onore al Torino Film Festival 2025

Le parole del Direttore Giulio Base Nel presentare l’arrivo di Banderas, Giulio Base, Direttore del Torino Film Festival, ha dichiarato: “Antonio Banderas, forgiato nella fucina creativa almodovariana e che è stato capace di conquistare Hollywood, incarna l’immagine dell’attore totale: interprete di vertiginosa profondità e al tempo stesso sex symbol planetario della sua generazione. Attraversa il mondo senza mai tradire le sue radici, portando sempre con sé in ogni ruolo la luce mediterranea. A Torino accogliamo non solo un artista immenso, ma un mito vivente del nostro immaginario”. Approfondimento Antonio Banderas a Malaga per la processione di Pasqua

La Stella della Mole e il valore del riconoscimento La Stella della Mole rappresenta uno dei massimi tributi cinematografici assegnati dal Torino Film Festival. Il premio è dedicato a figure che, con il proprio talento, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e alla diffusione della cultura cinematografica internazionale. È un riconoscimento che celebra l’autorialità e la forza creativa di chi ha saputo lasciare un segno duraturo nel panorama della settima arte. Approfondimento Juliette Binoche al Torino Film Festival, debutto alla regia e premio