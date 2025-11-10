Antonio Banderas sarà ospite al Torino Film Festival 2025: ecco quando

Antonio Banderas sarà ospite al Torino Film Festival 2025: ecco quandoCinema Credits: ufficio stampa del Torino Film Festival
La kermesse cinematografica del capoluogo piemontese si prepara ad accogliere una delle più grandi stelle del cinema internazionale. Attore, regista e produttore, sarà ospite della 43ª edizione della rassegna, in programma dal 21 al 29 novembre 2025. Durante la cerimonia di apertura al Teatro Regio, l’artista spagnolo riceverà la prestigiosa Stella della Mole, un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria, segnata da intensità interpretativa, passione e dedizione assoluta per la recitazione
Banderas sarà quindi presente alla serata inaugurale del 21 novembre 2025 al Teatro Regio di Torino.
Dalle origini con Almodóvar al successo mondiale
Banderas ha mosso i primi passi nel cinema grazie alla collaborazione con Pedro Almodóvar, regista con cui ha costruito un sodalizio artistico destinato a segnare la storia del cinema europeo. Tra i titoli che li hanno visti insieme, spiccano Labirinto di passioni (1982), Matador (1986), La legge del desiderio (1987) e Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1988), opere che hanno consacrato il talento dell’attore e la sua capacità di muoversi tra registri emotivi complessi e sfumature di intensa umanità.
Da quel momento, la carriera di Antonio Banderas ha preso una direzione internazionale. Il suo ingresso a Hollywood è stato segnato da ruoli che ne hanno mostrato il carisma e la versatilità: da Philadelphia (1993) a Intervista col vampiro (1994), fino a Evita (1996). Negli ultimi anni ha continuato a distinguersi in produzioni come Official Competition e Babygirl, confermando una vitalità artistica mai sopita.
Tra i progetti futuri, spiccano due attese interpretazioni: il film biografico Tony, prodotto dalla A24 e dedicato alla figura di Anthony Bourdain, in cui reciterà accanto a Dominic Sessa, e Rose’s Baby, diretto da Trudie Styler.
Un omaggio a un sodalizio artistico e umano
Per rendere omaggio al legame profondo tra Antonio Banderas e Pedro Almodóvar, il Torino Film Festival proporrà una proiezione speciale di Dolor y Gloria (2019). Il film, dal tono intimo e autobiografico, rappresenta una delle vette artistiche dell’attore e del regista spagnolo. L’interpretazione di Banderas gli è valsa il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes e gli ha assicurato una nomination sia agli Oscar che ai Golden Globe.
Le parole del Direttore Giulio Base
Nel presentare l’arrivo di Banderas, Giulio Base, Direttore del Torino Film Festival, ha dichiarato: “Antonio Banderas, forgiato nella fucina creativa almodovariana e che è stato capace di conquistare Hollywood, incarna l’immagine dell’attore totale: interprete di vertiginosa profondità e al tempo stesso sex symbol planetario della sua generazione. Attraversa il mondo senza mai tradire le sue radici, portando sempre con sé in ogni ruolo la luce mediterranea. A Torino accogliamo non solo un artista immenso, ma un mito vivente del nostro immaginario”.
La Stella della Mole e il valore del riconoscimento
La Stella della Mole rappresenta uno dei massimi tributi cinematografici assegnati dal Torino Film Festival. Il premio è dedicato a figure che, con il proprio talento, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e alla diffusione della cultura cinematografica internazionale. È un riconoscimento che celebra l’autorialità e la forza creativa di chi ha saputo lasciare un segno duraturo nel panorama della settima arte.
Il ruolo delle istituzioni e degli enti promotori
Il Torino Film Festival è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e sostenuto da una rete istituzionale di grande rilievo: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT.
Un insieme di realtà che, anno dopo anno, contribuiscono a rendere il festival un punto di riferimento imprescindibile per il cinema d’autore e per la promozione culturale internazionale.
