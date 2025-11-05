Hello Kitty, in arrivo un film d'animazione nel 2028

Leo Matsuda curerà la regia della pellicola. Dana Fox ha scritto l’ultima versione della sceneggiatura. L’account Instagram della Warner Bros. ha annunciato che il film arriverà nelle sale statunitensi il 21 luglio 2028

hello kitty, tutto quello che sappiamo sulla pellicola Grande notizia per i fan di Hello Kitty, l’amato personaggio protagonista di un vero e proprio franchise di successo internazionale. Stando a quanto rivelato recentemente, Hello Kitty debutterà sul grande schermo con un film d’animazione diretto da Leo Matsuda. Dana Fox ha firmato l’ultima versione della sceneggiatura. Secondo quanto rilanciato da Variety, la pellicola dovrebbe vedere presenti anche altri personaggi del gruppo Sanrio, tra i quali Gudetama, My Melody e i Little Twin Stars. Al momento massimo riserbo sulla sinossi. L’account Instagram degli studios ha rivelato che il film arriverà il 21 luglio 2028 nelle sale cinematografiche statunitensi, nessuna notizia per quanto riguarda il mercato italiano. Warner Bros. ha condiviso una breve descrizione del progetto: “Il film segna il debutto cinematografico di Hello Kitty a Hollywood. Hello Kitty e i suoi amici si imbarcheranno in un'avventura cinematografica che sicuramente delizierà il pubblico di tutte le età”. Approfondimento Hello Kitty: il trailer della seconda stagione della serie animata

Nato nel 1974, il personaggio ha velocemente conquistato il pubblico con serie animate, libri e merchandise. Annunciato nel 2019, il film sembrerebbe quindi aver finalmente ricevuto il nullaosta. Come rivelato dal The Hollywood Reporter, Shintaro Tsuji, fondatore della Sanrio, aveva dichiarato: "Sono veramente felice che Hello Kitty e gli altri popolari personaggi Sanrio facciano il loro debutto a Hollywood. Hello Kitty è da sempre un simbolo di amicizia e speriamo che questo film contribuisca ad allargare questo cerchio di amicizia in tutto il mondo".