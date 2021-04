Il trailer della serie sul celebre personaggio della Sanrio anticipa quello che vedremo nello show: in soli 16 secondi di quello che più che un trailer suona semmai come un teaser, le atmosfere ultra pop e coloratissime del mondo targato Sanrio sono protagoniste assolute.

Sta per arrivare la seconda stagione della serie animata sul gattino più famoso del globo: Hello Kitty, ovviamente. Hello Kitty and Friends Supercute Adventures , nel suo attesissimo secondo capitolo, arriverà il 14 aprile su YouTube con i primi episodi.

Il film su Hello Kitty

Hello Kitty, il film sarà un mix di animazione e live action

Intanto in cantiere c'è anche un lungometraggio dedicato a Hello Kitty. Il progetto cinematografico vede sulla sedia da regista sia la statunitense Jennifer Coyle sia il giapponese Leo Matsuda e offrirà agli spettatori una miscellanea di animazione e live Action.



"Siamo stati molto fortunati ad aver trovato Jennifer e Leo, due registi che non solo condividono un'enorme connessione con il personaggio cult creato oltre 40 anni fa da Shintaro e Tsuji e Sanrio ma pure l’immaginazione, il talento e il cuore per portare questo mondo iconico sul grande schermo", ha dichiarato Richard Brener, Chief Creative Officer di New Line Cinema.

E ancora più entusiasti si sono dimostrati i registi. "Questa non è solo una rara opportunità di portare in vita un personaggio amato ma anche di diffondere un messaggio d’amore, di amicizia e di inclusività che rappresenta Hello Kitty. Il mondo ha così bisogno del suo marchio di gioia e felicità!” ha dichiarato Jennifer Coyle.

Unendosi al coro entusiastico, Leo Matsuda ha rivelato di essere " felicissimo di questa incredibile opportunità di lavorare con uno dei personaggi più universalmente amati ed espandere ulteriormente le loro storie ideate da Sanrio”.