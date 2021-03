Hello Kitty, il film: Jennifer Coyle e Leo Matsuda saranno i registi

I due director, la prima statunitense e il secondo di origini giapponesi, cureranno la regia dell’attesissimo lungometraggio che racconterà le avventure del celebre gattino targato Sanrio. Sarà un mix di live action e animazione

Finalmente il film di Hello Kitty che arriverà prossimamente ha “una madre e un padre”: sono stati rivelati i nomi dei due registi che lo dirigeranno, la statunitense Jennifer Coyle e il giapponese di origine Leo Matsuda.

Il lungometraggio che rende protagonista il gattino celeberrimo targato Sanrio sarà un mix di live action e di animazione e ad annunciare i nomi dei directors è stato Richard Brener, Chief Creative Officer di New Line Cinema.

“Siamo stati molto fortunati ad aver trovato Jennifer e Leo, due registi che non solo condividono una profonda connessione con l’indimenticabile personaggio creato oltre 40 anni fa da Shintaro e Tsuji e Sanrio, ma anche l’immaginazione, il talento ed il cuore per portare questo iconico mondo sul grande schermo”, ha affermato Richard Brener.

Per ora non si sa nulla circa il cast né la data di uscita ma facciamoci bastare questa bella doppia notizia della regia a quattro mani. I due registi in questione sono tra i migliori nomi del panorama attuale dell’animazione.



Le parole della regista Jennifer Coyle

Jennifer Coyle ha già diretto le sei stagioni di Bob’s Burger, l’apprezzatissima serie animata della Fox, e ha coperto il ruolo di supervisore di produzione della serie animata di Harley Quinn per HBO Max.

“Questa non è solo una rara opportunità di portare in vita un personaggio amato ma anche di diffondere un messaggio d’amore, di amicizia e di inclusività che rappresenta Hello Kitty. Il mondo ha così bisogno del suo marchio di gioia e felicità!” ha dichiarato la regista con parole piene di entusiasmo e gratitudine.