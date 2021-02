Il grande Gatsby: in lavorazione il film animato tratto dal romanzo

Il grande Gatsby, un’opera letteraria molto amata dal grande schermo



The Great Gatsby, il romanzo di Francis Scott Fitzgerald pubblicato a New York nel 1925 e definito da T.S. Eliot niente po’ po’ di meno che “il primo passo in avanti fatto dalla narrativa americana dopo Henry James”, ha attirato l’attenzione di innumerevoli registi nel corso degli anni.

Adattato per il grande schermo a più riprese, il primo esperimento di trasposizione risale al 1926, solamente un anno dopo l’uscita in libreria.



Il 1974 è stato l’anno in cui le pagine di Scott Fitzgerald hanno trovato l’interpretazione di due mostro sacri del calibro di Robert Redford e Mia Farrow, anche se la pellicola diretta da Jack Clayton fu premiata “solo” con l’Oscar per la colonna sonora e con quello per i costumi.



Due statuette sono anche quelle consegnate a Buz Luhrmann nel 2014 per la sua nuova versione de Il grande Gatsby (uscito nel 2013) con protagonisti Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan e Tobey Maguire. La pellicola, quarta trasposizione cinematografica del romanzo, è stata premiata con l’Oscar per i costumi (come nel 1974 per il film di Jack Clayton) e quello per la scenografia.



Quindi, dopo la prima versione muta del 1926 (andata perduta), la seconda del 1949, la terza del 1974 e la quarta del 2013, quella in arrivo sarà la quinta volta di Jay Gatsby (il protagonista del romanzo) sul grande schermo. Primissima in veste animata. Stay tuned!