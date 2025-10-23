Festa Cinema Roma 2025, i look sul red carpet della nona serata. FOTO

6/17 ©Getty

Maria Esposito saluta i fan assiepati dietro le transenne del tappeto rosso della Festa del Cinema Roma. L'attrice nata a Napoli è la protagonista di Io sono Rosa Ricci, lungomentraggio firmato da Lydia Patitucci che arriverà nelle sale dal 30 ottobre. Il film è uno spin-off di Mare Fuori, la serie televisiva che ha dato la popolarità alla star ventunenne che è arrivata in abito midi bianco caratterizzato da drappeggi e inseti di merletto, una creazione indossata con stivali viola intenso.