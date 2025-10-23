Festa Cinema Roma 2025, i look sul red carpet della nona serata. FOTO

Festa Cinema Roma 2025, i look sul red carpet, da Maria Esposito a Isabella Rossellini
Non si ferma la parata di celebrità sul tappeto rosso dell'Auditorium che continua ad ospitare i protagonisti del cinema e della tv e le anteprme di alcuni dei titoli più attesi della stagione. Tra le star del giorno, Karla Sofía Gascón e Maria Esposito che porta il suo personaggio di "Mare Fuori" sul grande schermo, Isabella Rossellini e Rosanna Arquette, a Roma per due eventi speciali. Kasia Smutniak e Rose Byrne incantano in nero
A cura di Vittoria Romagnuolo