I figli degli altri, il cast del film con Chiara Mastroianni stasera in tv
I figli degli altri è un film drammatico del 2022 diretto da Rebecca Zlotowski che esplora le sfumature del desiderio di maternità attraverso gli occhi di Rachel, una donna di quarant'anni senza figli. La sua vita cambia quando si innamora di Ali, un uomo divorziato con una figlia di quattro anni, Leila. Il film affronta temi complessi come l'affetto, la maternità e le dinamiche familiari moderne, offrendo uno sguardo intimo e realistico sulle relazioni interpersonali