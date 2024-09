I figli degli altri, cosa sapere sul film con Chiara Mastroianni

Giovedì 5 settembre, debutta in prima tv su Rai 3 il film I figli degli altri.

Presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, la pellicola ha al centro il tema della maternità. E, tra i suoi protagonisti, annovera Chiara Mastroianni (vista di recente in Marcello Mio).

I figli degli altri, la trama

Mentre aspetta di andare a prendere la piccola Leila all'allenamento di judo, Rachel, insegnante quarantenne, si presenta a un altro genitore come la sua matrigna, prima di tornare sui suoi passi correggendosi goffamente. Più tardi, quando un gentile sconosciuto sul treno nota la somiglianza tra lei e la bambina, Rachel non si preoccupa di chiarire, accettando semplicemente il complimento. La sua relazione con Leila è semplice e complicata allo stesso tempo: sta uscendo con il suo papà, ma la relazione più forte è proprio quella con la piccola. Racconta questo, I figli degli altri, il film scritto e diretto da Rebecca Zlotowski con Virginie Efira nei panni di Rachel (Chiara Mastroianni è Alice, la vera madre di Leila ndr.).

"La vita è breve e lunga", dice a un certo punto del film Rachel, rivolgendosi al ginecologo che - con delicatezza - le spiega che potrebbe non avere molto tempo per un bambino, se lo desiderasse. Per Rachel, non avere figli non è mai stato un problema: ha un lavoro che ama, tanti hobby e una stretta rete di familiari e amici. Il fatto di non essere madre, tuttavia, non è stata una scelta. Semplicemente, le cose sono andate così. Ma, alla soglia dei quarant'anni, il pensiero che sarebbero potute andare diversamente comincia a farsi strada.

Quando comincia a uscire con Ali (Roschdy Zem), disegner dal carattere mite, Rachel fa la conoscenza di Leila. L'uomo, divorziato, ha la custodia condivisa della sua bambina, che ha cinque anni e che con Rachel stringe un legame profondo, colmo d'amore. Ma la donna lo sa, che quel legame potrebbe spezzarsi presto. La sua relazione con Ali non è perfetta, neppure lontanamente. E, in gioco, ci sono i sentamenti puri di una bambina che vede passarle accanto le (complicate) vite degli adulti.