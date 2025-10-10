Orson Welles, 40 anni fa l’addio all’attore e regista: i suoi film

1/12 ©IPA/Fotogramma

Il 10 ottobre 1985 moriva, a 70 anni ,uno degli attori e registi più celebri del mondo dello spettacolo: Orson Welles. Nato a Kenosha (Wisconsin) il 6 maggio 1915, in oltre mezzo secolo di carriera si è affermato come una delle personalità più note del Novecento nelle arti sceniche, dal teatro a radio, televisione e cinema. Vincitore di due premi Oscar, di cui uno onorario, e di una Palma d'oro a Cannes, Welles ha diretto Quarto potere, pellicola annoverata dall'American Film Institute come uno dei più grandi successi della storia del cinema Usa

La guerra dei mondi alla radio, ecco come Orson Welles spaventò gli Usa