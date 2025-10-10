Esplora tutte le offerte Sky
orson welles in diversi film

Orson Welles, 40 anni fa l'addio: film e successi da La guerra dei mondi a Quarto potere

L'attore, morto a Los Angeles il 10 ottobre 1985, ha raggiunto sin da giovanissimo la notorietà grazie allo spettacolo radiofonico "La guerra dei mondi" che scatenò il panico tra gli ascoltatori negli Stati Uniti convinti che sulla Terra fosse avvenuta un'invasione di marziani. Come regista, sua è anche la firma di "Quarto Potere", considerato dall'American Film Institute la miglior pellicola statunitense di sempre. Nel 2002 il British Film Institute lo ha eletto come il miglior regista di tutti i tempi

Orson Welles, 40 anni fa l'addio all'attore e regista: i suoi film

L'attore, morto a Los Angeles il 10 ottobre 1985, ha raggiunto sin da giovanissimo la notorietà

orson welles in diversi film

