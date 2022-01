“Moby Dick alla prova”, Elio De Capitani porta in scena Orson Welles

Una prima nazionale, un piccolo capolavoro poco conosciuto. Debutta stasera al Teatro dell’Elfo Moby Dick alla prova, l’opera teatrale di Orson Welles tratta dal celebre romanzo di Melville riadattata da Elio De Capitani. Una nuova produzione, che nasce dalla collaborazione tra l’Elfo e il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, che sarà in scena fino al 6 febbraio (con repliche poi al Teatro Carignano di Torino dall’8 al 20 febbraio).

La prima volta a Londra nel 1955

Moby Dick alla prova fu messo in scena la prima volta nel 1955 al Duke of York’s Theatre di Londra. Orson Welles, oltre ad essere autore del testo, era anche regista e interprete. Nello spettacolo, una compagnia di attori di teatro abbandona le prove del Re Lear, un uomo spietato e ossessionato dalla vendetta, per dedicarsi a Moby Dick, il cui protagonista è un carattere della stessa pasta emotiva di Lear: il capitano Achab.

Welles andò in scena in prima persona per lottare personalmente con le sue balene bianche. “Fu un successo – ricorda De Capitani – Eppure al pubblico non dà né mare, né balene, né navi. Solo un palco vuoto, una compagnia di attori, se stesso in quattro ruoli: è Achab e padre Mapple, ma è anche Re Lear ed è un impresario teatrale che convince la sua compagnia ad allontanarsi da Shakespeare e a seguirlo in una nuova avventura. Soprattutto Welles al pubblico dà il suo testo, su cui ha lavorato per mesi, trovando appunto una via indiretta per affrontare la sfida di mettere in scena il romanzo: passare per Re Lear, lo spettacolo che la compagnia sta recitando ogni sera, che getta un ponte tra Melville e Shakespeare, scivolando dall’ostinazione di Lear (che la vita, atroce maestra, infine redimerà) all’ostinazione irredimibile, fino all’ultimo istante, del capitano Achab”.