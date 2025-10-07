Tre Ciotole, il cast del film tratto dal libro di Michela Murgia

8/8 ©Webphoto

Il film si ispira a Tre Ciotole, ultimo libro di Michela Murgia pubblicato nel 2023. Il volume raccoglie racconti che indagano il tema dell’assenza, della malattia e dell’elaborazione del dolore, intrecciando vita quotidiana e riflessione spirituale. La regista Isabel Coixet traduce sullo schermo l’intensità della scrittura della Murgia con delicatezza visiva, conservando la dimensione intima e universale di un testo che è insieme addio e rinascita, anche e soprattutto, in memoria dell’autrice