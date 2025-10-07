Tre Ciotole, il cast del film tratto dal libro di Michela Murgia

Tre Ciotole, cast del film sul libro di Michela Murgia con Alba Rohrwacher ed Elio Germano
Cosa significa essere davvero vivi? Nel film tratto dall'ultimo libro di Michela Murgia seguiamo Marta (Alba Rohrwacher) e Antonio (Elio Germano), una donna e un uomo colti nel momento in cui si lasciano. Il film attraversa le fasi di una relazione — tra alti, bassi, paure e incertezze. Dopo un litigio, Marta si chiude in sé stessa, segnata da una misteriosa perdita di appetito - Antonio, giovane chef, si rifugia nel lavoro - e scopre che quel sintomo nasconde qualcosa di più profondo