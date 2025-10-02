Taylor Swift, esce il film The Official Release Party of a Showgirl

Venerdì 3 ottobre sarà una data indimenticabile per gli Swifties, i fan di Taylor Swift . Infatti, uscirà non solo il dodicesimo album della popstar, The Life of a Showgirl (che la cantante stessa aveva annunciato lo scorso agosto durante un’anteprima del podcast New Heights, condotto dal fidanzato Travis Kelce e dal cognato Jason Kelce), ma anche il film evento Taylor Swift – The Official Release Party of a Showgirl, che in 89 minuti mostrerà in esclusiva l’anteprima mondiale del videoclip del brano The Fate of Ophelia insieme a contenuti di backstage, a lyrics video e a pensieri inediti dell’artista. Le prevendite per i biglietti sono già disponibili sui siti di UCI Cinemas e di The Space, mentre la pellicola arriverà sul grande schermo soltanto dal 3 all’8 ottobre. Tuttavia, non è la prima volta che Swift approda nelle sale. Nell’ottobre del 2023, il film The Eras Tour aveva narrato i concerti dell’omonimo tour che si erano svolti dal 3 all’8 agosto 2023 al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, e aveva ottenuto un enorme successo al botteghino. Ora, ancor prima della sua uscita nei cinema, il film The Official Release Party of a Showgirl ha già guadagnato 15 milioni di dollari soltanto nel primo giorno di prevendite.

DAI SUCCESSI MUSICALI ALLE FUTURE NOZZE CON TRAVIS KELCE

L’album The Life of a Showgirl si compone di 12 tracce: The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin the Friendship, Actually Romantic, Wish List, Wood, Cancelled, Honey e The Life of a Showgirl (con il featuring di Sabrina Carpenter). La popstar ha prodotto il nuovo disco insieme ai produttori svedesi Max Martin e Shellback, che avevano collaborato con lei già per i precedenti album Red del 2012, 1989 del 2014 e Reputation del 2017. In ogni caso, il suo successo è inarrestabile. Dal 20 settembre e fino al 19 ottobre, SiriusXM ha inaugurato l’emittente Taylor’s Channel 13, interamente dedicata ai brani dell'artista. “Taylor Swift continua a dominare non solo il mondo della musica, ma anche ogni aspetto della cultura pop”, ha dichiarato alla presentazione del progetto il presidente e Chief Content Officer di SiriusXM, Scott Greenstein. “Le sue canzoni, vincitrici di premi e in vetta alle classifiche, incontrano ogni generazione di ascoltatori e siamo entusiasti di offrire ai nostri abbonati un luogo in cui celebrare la loro passione e il nuovo album con il lancio del canale a lei dedicato. SiriusXM ha supportato con orgoglio Taylor fin dall’inizio della sua carriera e ha sostenuto la sua arte in ogni fase del percorso. Il canale è una destinazione unica per i fan che vogliono connettersi in un modo mai visto prima, ascoltare la sua musica in tutte le fasi della sua leggendaria carriera e celebrare The Life of a Showgirl in un modo unico, tipico di Sirius XM”. Swift sta vivendo anche un ottimo momento sul piano personale: dopo due anni di relazione, iniziata nel 2023, lo scorso agosto la popstar e il compagno Travis Kelce hanno annunciato sui social il loro fidanzamento ufficiale: “La vostra insegnante di inglese e il vostro insegnante di ginnastica si sposano”.