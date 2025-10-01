The social network compie 15 anni. Le curiosità del film su Facebook

Quindici anni fa usciva un film che raccontava gli albori (con le relative tensioni) di Facebook e i conflitti tra i suoi fondatori. Da allora il social ha dominato il mondo digitale passando attraverso rivoluzioni sociali, scandali e dibattiti sulla privacy. Ora, Aaron Sorkin è tornato: è in cantriere un sequel intitolato The Social Reckoning, che esplorerà le conseguenze recenti del fenomeno Facebook che deve far fronte a una crisi importante. Il debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 9 ottobre 2026