The social network compie 15 anni. Le curiosità del film su Facebook

The social network compie 15 anni. Tutte le curiosità del film sui fondatori di Facebook
Quindici anni fa usciva un film che raccontava gli albori (con le relative tensioni) di Facebook e i conflitti tra i suoi fondatori. Da allora il social ha dominato il mondo digitale passando attraverso rivoluzioni sociali, scandali e dibattiti sulla privacy. Ora, Aaron Sorkin è tornato: è in cantriere un sequel intitolato The Social Reckoning, che esplorerà le conseguenze recenti del fenomeno Facebook che deve far fronte a una crisi importante. Il debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 9 ottobre 2026