Spider-Man Beyond the Spider-Verse, anticipata la data d’uscita che chiude la trilogiaCinema
Dopo Spider-Man: Un Nuovo Universo (2018) e Across the Spider-Verse (2023) questo capitolo finale è atteso nelle sale statunitensi il 18 giugno 2027 anticipando di una settimana la precedente data del 25 giugno
Sony Pictures ha ufficialmente anticipato l’uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo e attesissimo capitolo della saga animata dedicata a Miles Morales. La pellicola arriverà nelle sale il 18 giugno 2027, una settimana prima rispetto alla data precedentemente annunciata.
Un finale attesissimo per la saga Spider-Verse
Beyond the Spider-Verse rappresenta la conclusione di una trilogia che ha conquistato pubblico e critica, iniziata con Un Nuovo Universo nel 2018 e proseguita con Across the Spider-Verse nel 2023. La serie ha rivoluzionato il cinema d’animazione grazie a uno stile visivo innovativo e a una narrazione del multiverso che ha reso Miles Morales uno dei personaggi più amati della Marvel. I registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson hanno dichiarato di aver lavorato a un finale capace di sorprendere e soddisfare i fan, promettendo emozioni forti e colpi di scena.
Potrebbe interessarti
Spider-Man: il ricovero di Holland causerà una perdita di 10,5 milioni
Sfide produttive e un calendario competitivo
Il percorso di realizzazione del film non è stato privo di ostacoli. Tra i ritardi dovuti ai complessi processi di animazione, le difficili condizioni di lavoro denunciate da parte del team e gli scioperi di Hollywood del 2023, la produzione ha affrontato numerosi rallentamenti. Ora che la data è finalmente fissata, Beyond the Spider-Verse si troverà a competere con titoli importanti: uscirà lo stesso giorno dell’attesa avventura Pixar Gatto e a poca distanza da Dragon Trainer 2 il live action, l'11 giugno. Una sfida al botteghino che promette di accendere l’estate cinematografica del 2027.
© Marvel Studios
I nemici di Spider-Man, i 10 peggiori cattivi apparsi nei suoi film
Mentre nelle sale, in 'Spider-Man: No Way Home', Peter Parker in si scontra nuovamente con il Doctor Octopus ed Electro (e molti altri), scopriamo i villain più pericolosi che il nostro 'arrampicamuri,' ha affrontato nel corso della sua lunga vita cinematografica. LE FOTO