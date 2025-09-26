Spider-Man Beyond the Spider-Verse, anticipata la data d’uscita

Un finale attesissimo per la saga Spider-Verse

Beyond the Spider-Verse rappresenta la conclusione di una trilogia che ha conquistato pubblico e critica, iniziata con Un Nuovo Universo nel 2018 e proseguita con Across the Spider-Verse nel 2023. La serie ha rivoluzionato il cinema d’animazione grazie a uno stile visivo innovativo e a una narrazione del multiverso che ha reso Miles Morales uno dei personaggi più amati della Marvel. I registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson hanno dichiarato di aver lavorato a un finale capace di sorprendere e soddisfare i fan, promettendo emozioni forti e colpi di scena.