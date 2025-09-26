Macho Man, annunciato film biografico sul famoso wrestler Randy Savage

Kenan Thompson porta al cinema la vita di una vera e propria leggenda del wrestling. I fan dell’iconico guerriero del ring potranno rivivere il mito di Macho Man sul grande schermo grazie a un progetto firmato Artists for Artists, la casa di produzione fondata da Thompson e Johnny Ryan Jr. La notizia, diffusa in esclusiva da Deadline, segna un passo importante per la realizzazione di un film biografico dedicato a una delle figure più iconiche della disciplina
Arriverà presto un film biografico su Macho Man, il famoso wrestler Randy Savage.
Kenan Thompson porterà al cinema la vita di una vera e propria leggenda del wrestling, permettendo così ai fan dell’iconico guerriero del ring di rivivere il mito di Macho Man sul grande schermo.
Si tratta di un progetto firmato Artists for Artists, la casa di produzione fondata dal sopracitato Thompson e da Johnny Ryan Jr. La notizia, diffusa in esclusiva dal magazine americano Deadline, segna un passo importante per la realizzazione di un film biografico dedicato a una delle figure più iconiche della disciplina.
Un progetto nato da una passione personale
Kenan Thompson e Johnny Ryan Jr. hanno sempre nutrito una grande ammirazione per Randy Savage. Per Thompson, in particolare, si tratta anche di un ricordo personale: nel 1999 ebbe modo di lavorare con lui in occasione di un promo per Nickelodeon.
L’idea del film, intitolato Macho, prende forma da una sceneggiatura completata da Lanny Poffo, fratello di Savage scomparso nel febbraio 2023, insieme a Eric Shapiro.
Produzione e collaborazioni
Il biopic su Macho Man sarà prodotto da Thompson e Ryan Jr. insieme a Paul Coy Allen di Midas Entertainment Group.
Alla produzione esecutiva figurano Jonathon Davino, già legato a Immaculate, oltre a Cory Litwin, Boris Shvarts e Monica Weber. Le vendite internazionali saranno affidate a Range Select, mentre il progetto si inserisce in una fase di espansione dell’attività cinematografica e televisiva di Artists for Artists.
La parabola sportiva di Randy Savage
Nato Randy Mario Poffo, Macho Man fu una delle personalità più influenti del wrestling professionistico tra gli anni ’70 e i primi anni 2000. Figlio del lottatore e promoter Angelo Poffo, inizialmente intraprese la carriera nel baseball, arrivando a giocare nelle leghe minori per i St. Louis Cardinals e i Cincinnati Reds.
Un infortunio alla spalla pose fine alle sue ambizioni sportive in quel campo, spingendolo a reinventarsi sul ring con il nome che lo avrebbe reso celebre.
Dalla metà degli anni ’70, Savage iniziò a costruire il suo personaggio carismatico e scenografico, capace di conquistare fan in tutto il mondo. Con la firma per la World Wrestling Federation (oggi WWE) negli anni ’80, e il successivo passaggio alla World Championship Wrestling, consolidò la sua fama fino a vincere per sei volte il titolo di campione del mondo dei pesi massimi.
Declino ed eredità
Nei primi anni 2000, Randy Savage decise di allontanarsi progressivamente dalle competizioni. La sua vita si concluse improvvisamente nel maggio 2011, quando fu colpito da un infarto mentre era alla guida in Florida: aveva solo 58 anni.
Quattro anni più tardi, nel 2015, venne inserito postumo nella WWE Hall of Fame.
Sebbene la sua carriera sia già stata raccontata in speciali della WWE, nel documentario Biography: WWE Legends di A+E e in diversi libri e produzioni televisive, la sua storia non aveva mai trovato forma in un film narrativo, fino a oggi.
Le dichiarazioni dei protagonisti
Johnny Ryan Jr. ha sottolineato l’unicità del personaggio dichiarando: “Macho Man Randy Savage è stato il più grande showman di tutti i tempi e il vero cattivo ragazzo originale dell’intrattenimento. I suoi abiti erano elettrizzanti quanto la sua personalità e lui è molto più di un artista, è un’icona. Lanny ed Eric hanno fatto un ottimo lavoro nel catturare questa storia e la folle era del wrestling degli anni ’80 che trasformò i lottatori in icone pop destinate a durare per sempre”.
Il suo socio Kenan Thompson ha aggiunto: “Sono oltre entusiasta per questo progetto!! Macho Man è senza dubbio uno dei più grandi di tutti i tempi e non vedo l’ora di portare la sua storia sullo schermo!!!”.
Anche Paul Coy Allen di Midas Entertainment Group ha espresso entusiasmo:
“Alcune storie arrivano una sola volta nella vita, non solo per essere raccontate, ma per accendere qualcosa. Macho è una di quelle rare storie capaci di elettrizzare generazioni diverse. Siamo onorati di collaborare con AFA e Range Media per condividere la storia di Randy con il mondo”.
L’espansione di Artists for Artists
Il biopic su Randy Savage si inserisce in una strategia più ampia di Artists for Artists. La società, già candidata agli Emmy per Olympic Highlights with Kevin Hart and Kenan Thompson, sta infatti sviluppando anche una nuova versione di Sleepaway Camp, cult horror degli anni ’80 firmato da Robert Hiltzik, nuovamente alla regia e alla sceneggiatura.
In pochi anni dalla fondazione, la compagnia ha accelerato la crescita della propria offerta cinematografica e televisiva, mentre Thompson continua a mantenere il suo storico impegno con Saturday Night Live.
Artists for Artists è rappresentata da Range Media Partners.
L’11 agosto del 1953 nasceva Terry Eugene Bollea, dai più conosciuto come Hulk Hogan. Simbolo del wrestling negli anni Ottanta, fu il primo a provare seriamente la carriera attoriale una volta sceso dal ring. Dopo di lui tanti altri hanno provato la stessa strada, spesso portando a casa risultati persino migliori del loro antesignano. Eccovi quindi un rapido recap dei wrestler più famosi visti ad Hollywood. Ready to rumble?