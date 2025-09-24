Barbarian, trama e cast del film horror stasera in prima tv

Un Airbnb da incubo, un sotterraneo segreto che nasconde un mostro sotto la casa: il film del 2022 diretto da Zach Cregger torna questa sera in tv. Il successo di Weapons in sala lo scorso agosto è stato possibile anche grazie a dei rimandi a Barbarian

Il film, esordio alla regia di Zach Cregger, è un horror psicologico che trasforma una seplice notte in un Airbnb in un incubo. Tra corridoi sotterranei e misteri legati a una figura femminile l'horror sarà trasmesso questa stasera in prima serata su rai 4.

LA TRAMA DELL’HORROR La narrazione ruota attorno a Tess Marshall, una giovane donna che, arrivando a Detroit per un colloquio di lavoro, scopre che la casa che ha affittato su Airbnb è già occupata da Keith Toshko. Nonostante l'iniziale diffidenza, Tess decide di restare per la notte, ma presto si rende conto che la casa nasconde segreti inquietanti. Scopre un passaggio segreto che conduce a un tunnel sotterraneo, dove viene attaccata da una figura mostruosa e deforme, soprannominata "La Madre".

CAST E PERSONAGGI Il cast di Barbarian è guidato da Georgina Campbell, che interpreta Tess Marshall, la protagonista intrappolata nella pericolosa situazione nei corridoi del seminterrato. Accanto a lei, Bill Skarsgård veste i panni di Keith Toshko, l’uomo che condivide la casa con Tess. Justin Long interpreta AJ Gilbride, l’attore televisivo con un passato oscuro, mentre Matthew Patrick Davis dà vita alla "Madre", la figura mostruosa al centro della narrazione nei sotterranei. Infine, Richard Brake interpreta Frank, un personaggio che aggiunge ulteriori misteri alla trama. Le performance degli attori sono state particolarmente apprezzate dalla critica, così come la regia di Cregger, considerata capace di combinare elementi di horror psicologico e sociale con grande efficacia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Film (@netflixfilm)

BARBARIAN E WEAPONS POTREBBERO ESSERE COLLEGATI Sebbene Barbarian (2022) e Weapons (2025) — film che ha riscosso grande successo qualche settimana fa — siano opere distinte, entrambi sono diretti da Zach Cregger e contengono elementi che suggeriscono una possibile connessione, alimentando speculazioni su un potenziale universo narrativo condiviso. Una delle principali connessioni tra i due film è un sito web virale creato per promuovere Weapons, intitolato Maybrook News. Questo sito presenta notizie che richiamano eventi simili a quelli di Barbarian, come la scoperta di una prigione sotterranea in una casa in affitto. Tuttavia, è importante notare che Barbarian è ambientato a Detroit, mentre Weapons si svolge nella fittizia città di Maybrook, indicando che i film non condividono il medesimo contesto geografico. Inoltre, Weapons presenta un cameo di Justin Long, attore protagonista di Barbarian, che appare brevemente nel ruolo di un padre di famiglia. Questo cameo è stato interpretato da alcuni come un omaggio o un "Easter egg" per i fan di Barbarian, ma non implica necessariamente una connessione diretta tra i due film.