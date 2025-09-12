Super Mario Bros 2, il sequel si intotelerà Super Mario Galaxy Movie

Il videogioco

Uscito nel 2007 per Nintendo Wii, Super Mario Galaxy è considerato uno dei capitoli più innovativi e amati della saga di Mario. Il gioco porta l’idraulico nello spazio, introducendo un’ambientazione galattica che rivoluziona il platform tradizionale. Al centro dell’avventura c’è la missione di Mario per salvare la Principessa Peach, rapita ancora una volta da Bowser, che questa volta ha creato un suo impero tra le stelle. La grande novità è il gameplay basato sulla gravità: i giocatori esplorano pianeti sferici e ambienti fluttuanti, sfruttando meccaniche che permettono di correre e saltare in tutte le direzioni. Il titolo è stato accolto con entusiasmo dalla critica per originalità, grafica e colonna sonora orchestrale, e ha ottenuto numerosi premi tra cui il titolo di Game of the Year. Considerato un capolavoro del genere platform, ha avuto un seguito diretto, Super Mario Galaxy 2, nel 2010. Ora, approderà anche sul grande schermo.