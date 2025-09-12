Super Mario Bros 2, il sequel si intotelerà Super Mario Galaxy Movie

In uscita negli USA il 3 aprile 2026, il sequel del capolavoro animato sarà basato su "Super Mario Galaxy", videogioco di successo uscito nel 2007
Il sequel di Super Mario Bros - Il Film ha finalmente un titolo ufficiale: The Super Mario Galaxy Movie. L'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 3 aprile 2026, mentre la data italiana non è ancora stata resa nota.
L'annuncio di Nintendo
The Super Mario Galaxy Movie prende il titolo dal videogioco di successo della Nintendo, Super Mario Galaxy, uscito nel 2007 per Wii. La notizia è stata annunciata venerdì 12 settembre nel corso di una Nintendo Direct, in vista del del 40esimo anniversario del videogioco originale Super Mario Bros. (presentato il 13 settembre 1985).
La diretta si è aperta con un teaser del sequel. Nel video, Mario dorme sotto un albero, sullo sfondo del castello della Principessa Peach. La telecamera si sposta dunque verso lo spazio, per poi inquadrare una Tantatalpa che scava sottoterra, dei Pesci Smack che nuotano in un ruscello e dei Toad che scorrazzano intorno al castello.
Nella sua versione originale, Super Mario Bros - Il Film vantava un cast vocale stellare: Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy in quello della Principessa Peach, Charlie Day nei panni di Luigi, Jack Black in quelli di Bowser. Keegan-Michael Key prestava la voce ai Toad, Kevin Michael Richardson a Kamek. Tutti doppiatori, questi, confermati anche in Super Mario Galaxy Movie.
Il videogioco
Uscito nel 2007 per Nintendo Wii, Super Mario Galaxy è considerato uno dei capitoli più innovativi e amati della saga di Mario. Il gioco porta l’idraulico nello spazio, introducendo un’ambientazione galattica che rivoluziona il platform tradizionale. Al centro dell’avventura c’è la missione di Mario per salvare la Principessa Peach, rapita ancora una volta da Bowser, che questa volta ha creato un suo impero tra le stelle. La grande novità è il gameplay basato sulla gravità: i giocatori esplorano pianeti sferici e ambienti fluttuanti, sfruttando meccaniche che permettono di correre e saltare in tutte le direzioni. Il titolo è stato accolto con entusiasmo dalla critica per originalità, grafica e colonna sonora orchestrale, e ha ottenuto numerosi premi tra cui il titolo di Game of the Year. Considerato un capolavoro del genere platform, ha avuto un seguito diretto, Super Mario Galaxy 2, nel 2010. Ora, approderà anche sul grande schermo.
