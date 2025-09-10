Il Diavolo veste Prada 2 a Milano, casting per 2mila comparse

Milano si prepara a vivere una settimana da copertina: tra l’8 e il 16 ottobre 2025, in piena Fashion Week, la città ospiterà le riprese del sequel de Il Diavolo veste Prada. La produzione ha annunciato un maxi casting per 2.000 comparse, pronte a calcare le strade della capitale della moda, che per l’occasione si trasformeranno in un set internazionale.

Il cuore pulsante del film sarà una scena ambientata nel quartiere Brera, dove oltre 900 comparse saranno coinvolte in una ripresa di massa. L’obiettivo è chiaro: restituire l’energia autentica della Fashion Week, con volti reali e stili riconoscibili. Ma attenzione, non si tratta di un casting aperto a tutti. La produzione cerca persone over 30, professionisti già attivi nei settori moda, design, comunicazione o eventi, con uno stile personale forte e ben definito. Ai selezionati verrà fornito un moodboard per orientare il look da indossare sul set. Chi non dovesse rispettare le indicazioni potrà contare sull’aiuto del reparto costumi.

Date, location e modalità di candidatura

Il primo appuntamento per il casting è fissato per il 16 settembre 2025, presso lo showroom Riccardo Grassi in via Piranesi 4, Milano. In parallelo, durante la Fashion Week, sono previsti street casting per intercettare volti interessanti direttamente tra il pubblico. Per chi non potesse partecipare di persona, è possibile candidarsi online inviando una mail a extracasting2024@gmail.com (attenzione: non usare il 2025). Nella candidatura vanno allegate tre foto (primo piano, mezzo busto e figura intera, anche scattate con lo smartphone) e indicati: nome, cognome, età, altezza, taglia, taglia pantalone, taglia scarpe e numero di telefono.