Il Diavolo veste Prada 2 a Milano, casting per 2mila comparse

Durante la prossima Milano Fashion Week 2025, il sequel del film trasformerà la città in un set cinematografico. La produzione cerca 2.000 comparse, con una maxi scena da 900 figuranti nel cuore di Brera
Milano si prepara a vivere una settimana da copertina: tra l’8 e il 16 ottobre 2025, in piena Fashion Week, la città ospiterà le riprese del sequel de Il Diavolo veste Prada. La produzione ha annunciato un maxi casting per 2.000 comparse, pronte a calcare le strade della capitale della moda, che per l’occasione si trasformeranno in un set internazionale.
Brera al centro della scena: 900 figuranti per una ripresa epica
Il cuore pulsante del film sarà una scena ambientata nel quartiere Brera, dove oltre 900 comparse saranno coinvolte in una ripresa di massa. L’obiettivo è chiaro: restituire l’energia autentica della Fashion Week, con volti reali e stili riconoscibili. Ma attenzione, non si tratta di un casting aperto a tutti. La produzione cerca persone over 30, professionisti già attivi nei settori moda, design, comunicazione o eventi, con uno stile personale forte e ben definito. Ai selezionati verrà fornito un moodboard per orientare il look da indossare sul set. Chi non dovesse rispettare le indicazioni potrà contare sull’aiuto del reparto costumi.
Approfondimento
Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway cade da scale durante riprese
Date, location e modalità di candidatura
Il primo appuntamento per il casting è fissato per il 16 settembre 2025, presso lo showroom Riccardo Grassi in via Piranesi 4, Milano. In parallelo, durante la Fashion Week, sono previsti street casting per intercettare volti interessanti direttamente tra il pubblico. Per chi non potesse partecipare di persona, è possibile candidarsi online inviando una mail a extracasting2024@gmail.com (attenzione: non usare il 2025). Nella candidatura vanno allegate tre foto (primo piano, mezzo busto e figura intera, anche scattate con lo smartphone) e indicati: nome, cognome, età, altezza, taglia, taglia pantalone, taglia scarpe e numero di telefono.
Approfondimento
Il Diavolo veste Prada 2, la prima foto di Meryl Streep sul set
@20th Century Fox
Il Diavolo Veste Prada 16 anni dopo: cast del film ieri e oggi. FOTO
“Il diavolo veste Prada”, film del 2006 diretto da David Frankel, va in onda su Canale 5 lunedì 8 settembre. Tratta dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, la pellicola ebbe un grande successo al botteghino e fu molto apprezzata dalla critica. Il film ha avuto anche il merito di rendere celebre, sul grande schermo, Anne Hathaway, la cui carriera ha poi preso definitivamente il volo