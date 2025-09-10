Annem, trama e cast del film turco con Ozge Gurel

Mercoledì 10 settembre, su Canale 5, va in onda il dramma turco Annem - My Mother. Incentrato sul complesso rapporto tra una madre e sua figlia, ha per protagonista Özge Gürel , amatissima in Italia per via dei suoi ruoli in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr. Wrong - Lezioni d'amore.

Annem - My Mother, la trama

Protagonista di Annem - My Mother è la giovane Nazlı, che si vergogna di sua madre e sogna ardentemente di allontanarsi da lei, nonostante la donna - per felicità della figlia - farebbe qualsiasi cosa.

Quando Nazlı viene ammessa all'università, può finalmente lasciare la sua casa. E con lei la madre. Ma, col passare del tempo, si accorge di quanto le sue convinzioni fossero sbagliate. E, capendo l’importanza della famiglia, sceglie di tornare al villaggio per affrontare il passato e per ritrovare quella donna che a lungo ha disprezzato.

Al centro di Annem - My Mother vi è dunque un rapporto, quello tra una madre e sua figlia, che è tra i più complessi. C’è l’amore incondizionato di una mamma, la voglia di crescere della figlia. Il desiderio di appartenenza, il “Non sarò mai come te”. La ribellione che diventa maturità, e prova a ricucire gli strappi fatti.

La pellicola è stata girata tra la vivacissima Istanbul e il piccolo villaggio di Kırklareli, a rappresentare l’agognato contesto urbano e la vita rurale. Che, quando si è giovani, si fa sempre un po’ stretta.

Affrontando tematiche profonde come il sacrificio materno, la ricerca di identità e la necessità di riconciliazione e perdono, Annem - My Mother mette in scena una storia che, nel mondo, è la storia di molte.