Una seconda occasione, trama e cast del film turco con Özcan Deniz stasera in tv

Cinema
©Webphoto

L'apprezzato attore e cantante di origini curde e Nurgül Yeşilçay sono i protagonisti di un incontro che cambierà per sempre le vite di entrambi. La pellicola, una storia drammatica e sentimentale, insegna che tutti possono aspirare a una seconda chance per trovare la felicità

Per quanto doloroso, il passato non dovrebbe mai essere un limite per il presente e per il futuro: questa la morale di Una seconda occasione, pellicola del 2016 con protagonista Özcan Deniz che, affiancato da Nurgül Yeşilçay dà vita a una storia sentimentale che si sviluppa su un registro drammatico e a cui non mancano momenti di leggerezza in grado di coinvolgere lo spettatore.

 

Il film turco va in onda mercoledì 3 settembre su Canale 5. Ecco la trama e i componenti del cast.

Una seconda occasione: la trama

Il riscatto emotivo corrisponde al riscatto di una vita, anzi, di due, a riprova che l'amore è davvero il motore di tutte le cose.

 

Cemal e Yasemin si incontrano per caso e il loro primo approccio è tutt'altro che piacevole. L'uomo, un tipo spensierato e un po' superficiale, proprietario di un ristorante, e la donna, insegnante di matematica, hanno qualcosa in comune: un passato ingombrante e difficile di cui ognuno, a suo modo, prova a liberarsi: lui passando da una relazione all'altra, lei dedicandosi anima e corpo al lavoro e a sua figlia.

 

Le cose cambiano a partire dal primo conflittuale incontro, che scalfisce la routine che ciascuno si era costruito per sopportare i propri dolori. La relazione si fa profonda al punto da consentire ad entrambi di curare le reciproche ferite (nel caso di Yasemin un matrimonio fallito, per Cemal i tanti fantasmi delle storie d'amore passate).

 

I due protagonisti si rendono conto che le loro vite maliconiche meritano una seconda chance. Non è mai troppo tardi per guardare avanti e ritrovare la felicità.

Annem, trama e cast del film turco con Ozge Gurel

Deniz, attore, regista e sceneggiatore

Una seconda occasione, produzione turca del 2016, sviluppa in poco meno di due ore una storia che corre sul doppio binario del film drammatico e della commedia romantica.


I sentimenti non mancano in questa vicenda sceneggiata e diretta dal suo interprete maschile principale, Özcan Deniz, artista classe 1952, che nella sua lunga carriera di artista si è misurato varie volte dietro la macchina da presa a partire dal 2011. Deniz, che ha iniziato come musicista e cantante, ha avviato la sua carriera nel mondo della recitazione solo nei primi anni del Duemila diventando uno dei volti più popolari del grande e piccolo schermo nel suo Paese. Ora che la cinematografia e i prodotti seriali Made in Turchia sono apprezzatissimi anche in Italia, questa commedia sentimentale animata da un cast ricco di personaggi secondari e comparse, uscita nelle sale turche nell'autunno del 2016, torna sul piccolo schermo, pronta ad emozionare ancora una volta gli amanti delle storie a lieto fine.

Il cast

Il cast principale di Una seconda occasione (titolo originale İkinci Şans) è composto da Nurgül Yeşilçay e Özcan Deniz, che interpretano rispettivamente i ruoli di Yasemin e Cemal. Yasemin è una professoressa di matematica, madre single e divorziata, mentre Cemal è un affascinante e talentuoso cuoco e proprietario di un ristorante. La loro storia d'amore rappresenta il fulcro della pellicola. Nel cast figurano anche altri attori noti come Afra Saraçoğlu, che interpreta Çiçek, la figlia di Yasemin, e Mesut Can Tomay, che ricopre il ruolo di Mahmut.

Endless Love, trama e cast della nuova serie turca
