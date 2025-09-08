Esplora tutte le offerte Sky
Alien: Romulus parte 2, un sequel senza Fede Álvarez dietro la macchina da presa

Cinema
©IPA/Fotogramma

La sceneggiatura è conclusa ma il regista del primo capitolo non sarà di nuovo dietro la macchina da presa. “Io e Ridley Scott lo produrremo insieme e stiamo cercando un nuovo filmmaker da coinvolgere” ha dichiarato

Fede Álvarez passa il testimone alla regia per il sequel di Alien: Romulus, il settimo capitolo della saga Alien, ma resta comunque coinvolto come produttore insieme a Ridley Scott. “Abbiamo appena finito la sceneggiatura del sequel di Romulus, ma questa volta passerò il testimone come regista. Io e Ridley Scott lo produrremo insieme e stiamo cercando un nuovo filmmaker da coinvolgere”, ha dichiarato il regista del primo capitolo (e non solo).

NON COME REGISTA MA COME PRODUTTORE

Il copione del sequel è stato scritto proprio da Álvarez in collaborazione con Rodo Sayagues, già co-sceneggiatore del film precedente. In un primo momento, il regista aveva pianificato di dirigere personalmente la pellicola, con l’avvio delle riprese fissato per ottobre. La strategia è però cambiata: la regia sarà affidata a un nuovo autore, mentre Álvarez coordinerà il progetto dalla posizione di produttore.

 

Questa decisione rientra nella tradizione stessa della saga, che ha visto alternarsi registi diversi a ogni capitolo per portare nuove prospettive. “I registi arrivano, fanno un film e passano il bastone al prossimo”, ha spiegato Álvarez, sottolineando anche l’importanza di non accelerare troppo i tempi di sviluppo: “Non si dovrebbe mai realizzare un sequel in due anni. Bisogna aspettare, dare al pubblico il desiderio di rivedere questa storia. Basti pensare ad Alien e Aliens: passarono sette anni tra i due film”.

Alien: Romulus, arriva il sequel con Cailee Spaeny

UN UNIVERSO RICCO DI NOVITÀ

Intanto il franchise Alien si espande anche sul fronte televisivo con la serie Alien: Earth, su FX e in Italia su Disney+. Si tratta di un prequel ambientato nel 2120, che racconta il crash della nave spaziale USCSS Maginot sulla Terra e introduce la figura della prima ibrida umano-sintetica, Wendy, interpretata da Sydney Chandler.

 

La serie, creata da Noah Hawley, showrunner e regista, ha debuttato il 12 agosto 2025 e si sviluppa in otto episodi, rilasciati settimanalmente fino al 23 settembre. L’episodio 5, dal titolo “In Space, No One…”, è stato particolarmente apprezzato per il suo approccio da vero e proprio mini-film e per la gestione particolarmente innovativa dell’espediente della suspense.

