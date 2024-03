Alien: Romulus, il trailer e cosa sapere del film di Fede Álvarez

Il regista dell’attesissima pellicola ha svelato in rete nelle scorse ore il video che anticipa quel che vedremo nella sua nuova fatica cinematografica. Un film di fantascienza il cui trailer suggerisce nuovi Xenomorfi, e inizia riprendendo la sequenza d'apertura del film originale “Alien” del 1979 di Ridley Scott



Finalmente è uscito il trailer ufficiale di Alien: Romulus (che potete guardare in alto, nel video che trovate in testa a questo articolo), l’attesissimo nuovo film di Fede Álvarez.

Il regista ha svelato in rete nelle scorse ore il video che anticipa cosa vedremo nella sua nuova fatica cinematografica. Un film di fantascienza il cui trailer suggerisce nuovi Xenomorfi, e inizia riprendendo la sequenza d'apertura del film originale Alien del 1979 di Ridley Scott. C’è quindi la cinepresa che scorre lentamente attraverso gli interni di una nave spaziale.

“Assomiglia vagamente al Nostromo originale”, fa notare Christian Holub in un articolo pubblicato nelle scorse ore dal magazine americano Entertainment Weekly.



Lo stesso Alvarez ha dichiarato a EW che quella scelta è stata intenzionale. “Dopotutto, Weyland-Yutani è sorta di una sorta di Acme Corporation nell'universo di Alien: gran parte della tecnologia umana che vediamo inizia con la stessa azienda”, prosegue Holub. Il film, targato 20th Century Studios e firmato dal produttore Ridley Scott e dal regista/sceneggiatore Fede Álvarez, arriverà nelle sale italiane a partire dal 14 agosto prossimo, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Si tratta di un'uscita che avrà due giorni di anticipo rispetto a quella nord-americana: negli USA, infatti, la pellicola arriverà al cinema a partire dal 16 agosto. Potete guardare il trailer di Alien: Romulus in alto, nel video che trovate in testa a questo articolo.

Alvarez: "Volevo tornare alle radici, all'epoca del primo film" "Sapevo che volevo tornare alle radici, all'epoca del primo film, e quindi ciò indica gran parte del design fin dall'inizio", spiega Alvarez a EW. "Questa azienda realizza un certo tipo di corridoio, un certo tipo di monitor, un certo tipo di motore, e se vivi in questo universo, ti imbatterai di nuovo in molti di questi design. Quindi io e il direttore della fotografia Naaman Marshall ci siamo presi molta cura per assicurarci di essere estremamente fedeli allo stile del primo film. Questo avviene qualche anno dopo, ma nel mondo di Alien, non è poi così tanto dopo, in realtà”, prosegue il cineasta.

I personaggi di Alien: Romulus richiamano quelli originali Anche i personaggi di Alien: Romulus richiamano quelli originali, sottolinea EW.

Alien di Scott rimane alla base di tutto, insomma, influenzando il modo in cui rappresentare gli astronauti non come eroici scienziati-ingegneri ma come "camionisti nello spazio".

"I personaggi sono molto proletari, come nelle migliori versioni di questi film, ma sono molto più giovani rispetto a prima", dice Alvarez a EW. "Ricordo di aver visto il montaggio esteso di Aliens, dove si possono vedere un mucchio di bambini che corrono nei corridoi di una delle colonie e pensare, 'wow, che cosa sarebbe per quei bambini quando diventassero ventenni? Crescere in un posto senza futuro? Vorrebbero rimanere lì e fare quello che facevano i loro genitori, o lasciare quel posto?' Questa è una realtà che la maggior parte delle persone nel nostro mondo affronta crescendo in una piccola città o in un piccolo paese. Questo è lo spirito con cui abbiamo affrontato questi personaggi e la loro storia".

Cailee Spaeny è una delle giovani star del cast

“Il nome più importante nel cast di giovani attori è probabilmente Cailee Spaeny, che si prevede avrà un grande successo nel 2024”, scrive EW. Dopo il suo ruolo da protagonista in Priscilla di Sofia Coppola l'anno scorso, Spaeny si riunisce ora con il suo regista di Devs (miniserie televisiva statunitense scritta e diretta da Alex Garland, resa disponibile su FX on Hulu a partire dal 5 marzo 2020) Garland per la pellicola Civil War. “Il trailer di Alien: Romulus regala a Cailee Spaeny un primo piano molto eroico in cui assomiglia quasi alla stella originale della serie: Sigourney Weaver”, prosegue Christian Holub. "Sapevo sempre che sarebbe stata lei. Ho quasi scritto il film per lei", dice Alvarez, che appunta le foto di diverse persone e attori per ispirazione mentre scrive le sue sceneggiature, fa sapere EW. "In un certo senso, lei è il pubblico. Questo è il grande differenza che fa quando si portano personaggi più giovani nei loro primi 20 anni. Non è che il pubblico sia necessariamente di quell'età, ma siamo inesperti quanto loro nel gestire la situazione in cui si trovano”.

Il regista: "Abbiamo riportato il team che ha lavorato su Aliens - Scontro finale” "Abbiamo riportato il team che ha lavorato su Aliens - Scontro finale (è il film del 1986 diretto da James Cameron. È il sequel di Alien del 1979, diretto da Ridley Scott, ndr), il team di Stan Winston", dice Alvarez. "Erano tutti ragazzi nei loro primi 20 anni allora, e se guardi alcune riprese dietro le quinte, vedrai i tre seduti lì che parlano di come hanno costruito la Regina Alien. Ora hanno tutte queste grandi aziende loro perché sono diventati maestri del loro mestiere, ma mi sono dato da fare per assicurarmi di prenderne ognuno. Invece di dare tutto a uno di loro, abbiamo assunto ognuno di loro per lavorare su creature molto specifiche". Alvarez prosegue, "Abbiamo il puparo, l'animatronica, tutte le tecniche old-school. Avevamo i ragazzi giusti perché hanno lavorato sugli originali. Quindi, per alcune creature, abbiamo avuto bisogno di quei ragazzi per farle esattamente come le hai viste in passato. Ma poi quando abbiamo avuto bisogno di qualcosa di nuovo, avevamo anche quei ragazzi, in modo che ci assicurassimo di essere fedeli allo spirito dei film originali".

