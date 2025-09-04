Lady Gaga annulla il concerto a Miami: "Rischio danni permanenti"

“Avrei voluto superare tutto questo per voi, ma non posso mettere a rischio la mia voce”: con queste parole Lady Gaga ha annunciato lo stop del concerto di Miami. La popostar promette presto aggiornameti per riprogrammare lo show

Con una IG story diffusa direttamente sul suo profilo, Lady Gaga ha annullato pochi minuti prima dell’inizio il suo concerto di Miami, previsto al Kaseya Center la sera del 3 settembre. La decisione è stata motivata da un affaticamento delle corde vocali, che le ha causato una voce molto tesa durante le prove – una condizione che, secondo lei e il suo team, avrebbe potuto causare danni a lungo termine o addirittura permanenti.

"NON VOGLIO RISCHIARE DANNI PERMANENTI" La popstar, in un annuncio carico di dispiacere e scuse, ha definito la scelta "difficile e dolorosa", ma al contempo necessaria: "Avrei voluto superare tutto questo per voi, ma non voglio correre il rischio di danneggiare le mie corde vocali per sempre". La location dell'evento, il Kaseya Center di Miami, ha confermato la sospensione del concerto, dichiarando che nelle prossime ore saranno forniti dettagli su eventuali recuperi o rimborsi. La cantante, sempre su Instagram, ha annunciato di essere già al lavoro per riprogrammare lo show il più rapidamente possibile. "Spero possiate perdonarmi – ha concluso – e accettare le mie più sincere scuse".