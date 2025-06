L'asta con gli oggetti personali di David Lynch tra i quali figuravano molti cimeli provenienti dai set di alcune delle sue opere più famose, è stata un vero e proprio successo , a giudicare dalle cifre raccolte da Julien's Auction per conto degli eredi del regista scomparso lo scorso gennaio . L'iniziativa, annunciata a fine maggio scorso , contestualmente alla pubblicazione online del catalogo dei beni in vendita e l'apertura delle offerte, si è conclusa il 18 giugno a Beverly Hills , presso il Peninsula Hotel dove si sono radunati i potenziali acquirenti ma anche i fan del regista e gli appassionati di cinema, attratti dalla possibilità di vedere da vicino i cimeli, molti dei quali hanno tocato cifre superiori a quelle immaginate in un primo momento. La sedia da regista personalizzata col nome di David Lynch, tra i pezzi più in vista, è stata venduta per novantuno mila dollari ma non è il solo oggetto ad aver raggiunto cifre da capogiro.

Un'asta da oltre un milione di dollari

David Lynch è stato un talento visionario incredibile e un uomo molto curioso, nessuno si è troppo stupito della composizione della selezione di oggetti - davvero eclettica - scelti per l'asta fissata a cinque mesi dalla sua scomparsa.

L'asta, che è stata molto partecipata, a giudicare dalle cifre finali raggiunte dai singoli articoli, si è conclusa con la vendita, tra gli altri cimeli, di una macchina per il caffè per oltre quarantacinque mila dollari (con una valutazione iniziale di tre mila dollari) e le bobine in pellicola da 35 mm di Eraserhead, esordio alla regia in un lungometraggio di Lynch, a cinquantadue mila dollari (la proposta inziale era tra i cinquecento e i settecento dollari).

Cifre cresciute a dismisura nelle tre settimane in cui le offerte sono state aperte al pubblico sul sito di Julien's Auction, la casa d'aste famosa per le vendite di oggetti da collezione del mondo del cinema e dello spettacolo che ha collaborato con Turner Classic Movies per questa sessione di vendite.

Le cifre proposte dagli acquirenti rivelano l'interesse e il valore che il pubblico riconosce a Lynch, specie da quando il regista è venuto a mancare.

Oltre agli oggetti di uso comune, ai pezzi di arredamento, alle attrezzature da set e alle macchine fotografiche - molte delle quali vintage, come si può facilmente immaginare - sono stati richiestissimi gli oggetti relativi a produzioni iconiche di Lynch, come Twin Peaks.

In vendita c'era anche la celebre tenda che faceva da sfondo alla Stanza Rossa. Il drappo, che presentava anche notevoli segni di usura, è stato venduto per trentadue mila dollari.

I copioni, alcuni dei quali di progetti mai realizzati, come Ronnie Rocket, ha raggiunto la cifra di centonovantacinque mila dollari.

Un copione di Mulholland Drive, la pellicola di Lynch che ha trionfato a Cannes 2001 per la Miglior Regia, è ora di proprietà di un'offerente che ha proposto centoquattro mila dollari.

Nel complesso, l'asta ha superato il milione di dollari, un ottimo risultato che batte le previsioni degli organizzatori che erano convinti di raccogliere una cifra compresa tra i duecento e i quattrocento mila dollari.