Rachel Zegler, il sogno di interpretare Biancaneve: lo scatto virale

L’attrice ha parlato della produzione del live action diretto da Marc Webb in un post su Instagram: “Questa pellicola è stata un’esperienza che ha cambiato la mia vita e che ha occupato quattro anni della mia carriera"

L’attrice ha scritto nel post: “I sogni diventano davvero realtà”. Lo scatto ha ricevuto più di 320.000 like divenendo virale sui social.

Dopo mesi di attesa, Rachel Zegler è sbarcata al cinema con il live action diretto da Marc Webb , nel cast anche Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva e Andrew Burnap come Jonathan. In occasione del debutto della pellicola nelle sale cinematografiche statunitensi, la giovane attrice ( FOTO ) ha pubblicato una foto del passato nei panni di Biancaneve.

In seguito, Rachel Zegler ha parlato della produzione del film: “Questa pellicola è stata un’esperienza che ha cambiato la mia vita e che ha occupato quattro anni della mia carriera. La crescita che fai dai vent’anni (quando sono stata scelta) ai ventitré (l’età che ho ora) non può essere descritta accuratamente, ma esisterà per sempre qui nel film".

L’attrice ha aggiunto: “Sono diventata una vera adulta nel corso di questo film: ho imparato lezioni difficili, ho fatto cose difficili, ho riso, ho pianto, ho compiuto ventuno anni, ho vissuto dall’altra parte dell’oceano rispetto alla mia famiglia, ho fatto nuove amicizie e mi sono completamente innamorata di questo gruppo di persone con cui ho lavorato per tre magiche estati a Londra”.