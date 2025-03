Gal Gadot ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Come riportato da People, l’attrice ha ringraziato il marito Jason Varsano: “Jaron mi ha sempre ricordato di sognare e di essere libera di fare qualsiasi cosa io voglia fare”

Martedì 18 marzo Gal Gadot (FOTO) ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, presenti alla cerimonia il marito Jaron Varsano e le loro quattro figlie Alma, Maya, Daniella e Ori.

gal gadot, le dichiarazioni In attesa dell’uscita del live action Biancaneve in cui interpreterà Grimilde, Gal Gadot è stata onorata con la celebre stella sulla Hollywood Walk of Fame. Come riportato da People, l’attrice, affiancata dal marito e dalle figlie, ha ringraziato i suoi affetti per i tanti traguardi raggiunti: “Ogni qual volta il mio successo cresceva, restavo incinta, sentivo di dover restare ancorata a terra”. L’attrice ha proseguito: “Jaron mi ha sempre ricordato di sognare e di essere libera di fare qualsiasi cosa io voglia fare”. Approfondimento Biancaneve, interviste al cast del film con Rachel Zegler e Gal Gadot

Gal Gadot ha aggiunto: “Grazie per essere parte del circo, come diciamo sempre, voi mi permettete di realizzare i miei sogni e spero che anche voi facciate lo stesso. Ogni giorno mi ispirate a essere una persona migliore, forte, gentile e coraggiosa proprio come siete voi, spero siate orgogliose”. Approfondimento Biancaneve, è uscita la colonna sonora del film live action