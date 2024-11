Gal Gadot protagonista del nuovo thriller The Runner

L’attrice israeliana sarà la protagonista della prossima pellicola diretta da Kevin Macdonald, prodotta da Amazon MGM Studios e Rockwood Pictures di David Kosse. Lo riporta in esclusiva il magazine statunitense Deadline



Gal Gadot sarà la protagonista di The Runner, un thriller che si preannuncia con un livello d’azione a dir poco estremo. Ambientato a Londra e diretto da Kevin Macdonald, il film vede protagonista l’attrice israeliana. La pellicola è prodotta da Amazon MGM Studios e Rockwood Pictures di David Kosse. Lo riporta in esclusiva il magazine statunitense Deadline, che fa sapere che gli Amazon MGM Studios hanno acquisito i diritti mondiali del film, che è già stato sviluppato e verrà prodotto da David Kosse tramite la sua nuova società, Rockwood Pictures. Per quanto riguarda Kevin Macdonald, parliamo di un regista prolifico e pluripremiato. Tra i suoi titoli di una cinematografia eccelsa, citiamo One to One: John & Yoko, L'ultimo re di Scozia, The Mauritanian, State of Play e Whitney.

Macdonald dirigerà il film The Runner partendo da una sceneggiatura di Mark Gibson (che ha firmato le sceneggiature di pellicole come The Wild e Snow Dogs).



Tutto nasce da un’idea di David Kosse The Runner è stato concepito e sviluppato da David Kosse, ex dirigente di Universal, Film4 e Netflix, noto per film come Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Adrift e Niente di nuovo sul fronte occidentale. Questo è il primo film che Kosse “produrrà tramite la sua Rockwood Pictures, con sede a Londra, fondata 18 mesi fa e con altri progetti in lavorazione”, come fanno sapere Nancy Tartaglione e Matt Grobar sull’articolo pubblicato nelle scorse ore su Deadline. David Kosse è inoltre produttore esecutivo del film di Peaky Blinders per Netflix. Rockwood ha un accordo di sviluppo non esclusivo con Amazon UK.

Gal Gadot nei panni di un’avvocatessa In The Runner, Gal Gadot interpreta un'avvocatessa di successo che si ritroverà a muoversi per Londra, seguendo i comandi enigmatici di una persona misteriosa che la chiama, agendo nel completo anonimato. Il motivo per cui l’avvocatessa acconsente a seguire le istuzioni sibilline di costui che le telefona? Semplice, dato che è il movente più “vecchio” del mondo (in campo cinematografico e, purtroppo, non solo: anche nella vita vera): la donna sta cercando disperatamente di combattere contro il tempo per salvare il figlio rapito.

La star di Wonder Woman Gal Gadot, nata a Petah Tiqwa il 30 aprile 1985, è un’attrice e modella israeliana.

È famosa per i suoi ruoli di Wonder Woman nel DC Extended Universe e di Gisele Yashar nella serie cinematografica Fast & Furious. Ha incominciato con la carriera da modella, e nel 2004 ha vinto il titolo di Miss Israele e ha rappresentato il suo Paese a Miss Universo nello stesso anno.Poi è passata alla settima arte, collezionando successi. Nel 2018, la rivista Forbes l’ha classificata al decimo posto tra le attrici più pagate al mondo, con guadagni annuali di circa 10 milioni di dollari. La star di Wonder Woman ha recentemente partecipato a film come Red Notice e Heart of Stone su Netflix. Prossimamente la vedremo nei panni della Regina Cattiva nel film live-action di Disney Biancaneve, previsto per il 21 marzo 2025 negli Stati Uniti.

Gal Gadot ha da poco terminato le riprese di In the Hand of Dante, film diretto da Julian Schnabel. Sta inoltre sviluppando lei stessa numerosi progetti tramite la sua casa di produzione, Pilot Wave, insieme al partner di vita e di affari, il marito Jaron Varsano.

