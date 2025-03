Jonathan Majors ha ammesso in audio di aver strangolato l'ex fidanzata

Jonathan Majors ha ammesso di aver strangolato l’ex fidanzata , la ballerina Grace Jabbari . In un audio registrato nel settembre 2022 dopo un litigio durato giorni a Londra, dove la coppia viveva mentre lui recitava nella serie tv Disney+ Loki , la donna aveva affrontato l’attore. “Mi vergogno di aver mai...”, aveva iniziato Majors, prima di interrompersi. “Non sono mai stato aggressivo con una donna prima. Non ho mai aggredito una donna, ho aggredito te”. Come riporta in esclusiva Rolling Stone, Jabbari aveva risposto: “Mi hai strangolata e spinta contro la macchina”. L’attore aveva ribattuto: “Sì, tutte quelle cose ricadono sotto “aggredito”, sì. Non mi è mai successo”. Immediata la risposta di Jabbari: “Perché ho detto qualcosa di sarcastico, ai tuoi occhi?”. Majors non ha ceduto: “Be’, chiaramente è più di questo”. Jabbari ha incalzato: “Qualcosa dentro di te”. L’attore ha concluso: “Sì, verso di te”.

I PROBLEMI LEGALI

Nel 2023 Majors era stato giudicato colpevole di aggressione di terzo grado e di molestie nei confronti di Jabbari per un episodio avvenuto nel marzo dello stesso anno, ed era stato condannato a seguire un programma di 52 settimane contro la violenza domestica. L’attore ha sempre negato ogni accusa, ma nel marzo 2024 Jabbari aveva intentato contro di lui una causa civile per presunti abusi fisici e verbali che sarebbero avvenuti durante i due anni della loro relazione, dal 2021 al 2023. La ballerina aveva citato il litigio del settembre 2022, quando Majors si sarebbe arrabbiato con lei perché aveva invitato un’amica a casa. La lite sarebbe proseguita nei giorni successivi: secondo i documenti legali, Majors sarebbe diventato “fisicamente aggressivo” e avrebbe scaraventato Jabbari “contro il cofano della sua auto”. La donna avrebbe chiesto aiuto, ma lui le avrebbe impedito di farlo aggredendola e affermando che “l’avrebbe uccisa”, mentre “la strangolava”. Majors avrebbe poi supplicato Jabbari di non andare in ospedale per evitare domande. Dopo lo scoppio del caso, l’attore è stato escluso da diversi progetti Marvel, incluso il film Avengers: The Kang Dynasty previsto per il 2026. Ora l’uscita dell’audio arriva proprio mentre Majors sta tornando a Hollywood con una nuova pellicola, Magazine Dreams.