Jonathan Majors, l'ex fidanzata fa causa all'attore

Altri guai per Jonathan Majors . Il 19 marzo l’ex fidanzata Grace Jabbari ha intentato una causa civile contro l’attore di Creed III presso il tribunale federale di New York per ottenere il risarcimento per percosse , aggressioni , inflizione intenzionale di stress emotivo, persecuzione dolosa e diffamazione . Lo scorso dicembre Majors era stato dichiarato colpevole in un procedimento penale per aggressione di terzo grado e molestie ai danni della ballerina e coreografa, in relazione ad un episodio avvenuto nel mese di marzo del 2023 quando i due si frequentavano ancora. All’epoca, Majors era stato arrestato per aver aggredito Jabbari dopo una lite scoppiata a causa di un messaggio inviato da un’altra donna sul cellulare dell’attore. Nonostante avesse reclamato la propria innocenza, Majors era stato dichiarato colpevole e la sentenza è ora attesa l’8 aprile. Nella nuova causa civile, Jabbari sostiene che l’ex compagno l’abbia costantemente sottoposta ad una “serie di continui abusi domestici che sono iniziati nel 2021 e si sono protratti fino al 2023”.

AGGRESSIONI VERBALI E FISICHE

“Quando si è confrontato pubblicamente con le numerose accuse di abusi di Grace, Majors l’ha definita bugiarda in ogni momento e ha affermato in modo molto specifico di non aver mai messo le mani addosso a una donna, con l’obiettivo di convincere il mondo che Grace non è una vittima di abusi domestici ma piuttosto una pazza bugiarda che dovrebbe essere trattata come tale”, si legge nei documenti legali ottenuti da Rolling Stone. Secondo l’accusa, Majors avrebbe tenuto un “preoccupante” comportamento nei confronti di Jabbari, costituito da “aggressioni verbali e rabbia spaventosa” e aggressioni fisiche. Durante un episodio del settembre 2022, a Londra, Majors avrebbe causato “serie ferite” all’ex fidanzata e avrebbe persino minacciato di ucciderla. Lei avrebbe avvertito il management dell'attore, che sarebbe andato su tutte le furie per essere stato additato come aggressore. “Ci vuole vero coraggio per prendere qualcuno con questo livello di potere e ritenerlo responsabile”, ha detto Brittany Henderson, avvocato di Jabbari. Lo scorso febbraio, altre due ex fidanzate di Majors avevano sostenuto di aver subito abusi emotivi e fisici durante le rispettive relazioni con l’attore, che dopo la condanna penale era stato licenziato da Disney e da Marvel. Solo pochi giorni fa l’ex Kang del MCU aveva fatto la prima apparizione pubblica dopo molto tempo. Il 16 marzo l'attore aveva accompagnato la nuova fidanzata Meagan Good alla 55ª edizione degli Image Awards della National Association for Advancement of Colored People, dove lei era candidata per il ruolo nella serie Harlem. Majors aveva scattato foto con i fan e rilasciato interviste sul red carpet.