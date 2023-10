L'episodio 2 di Loki 2, intitolato Breaking Brad, regala un continuo salto tra le linee temporali, passando da una sfarzosa première cinematografica nella Londra del 1977 a un McDonald's del 1982 in Oklahoma. Ma come hanno fatto gli sceneggiatori a creare un'ambientazione tanto realistica?

Loki 2, la ricerca dei protagonisti e i salti temporali

La seconda stagione vede Loki (Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson) avventurarsi nel Multiverso e viaggiare attraverso i decenni, mentre tentano di rintracciare la scomparsa Sylvie (Sophia Di Martino).

Come finiscono in Oklahoma? Mettendosi sulle tracce di X-05 (Rafael Casal), cacciatore scomparso della Time Variancy Authority che si è trasformato nella spavalda star del cinema Brad Wolfe, vengono condotti a Broxton, in Oklahoma. Qui Sylvie ha scambiato i suoi poteri divini per un lavoro di basso profilo come cassiera di fast food.

Come hanno ricreato un fast food degli anni Ottanta? A spiegarlo è stato il regista Dan DeLeeuw. "Inizialmente abbiamo pensato di costruirlo da zero, poi abbiamo trovato il posto giusto. Cercavamo una location fuori Londra (dove è stata girata Loki 2 ndr.), ma non trovavamo nulla che ci ricordasse l'Oklahoma. Infine abbiamo trovato un ristorante che non era in attività da un po'. Siamo entrati e abbiamo pensato fosse quello giusto. Era fantastico perché aveva sul davanti finestre curve, tipiche degli anni Ottanta, vecchi registratori di cassa e anche un parco giochi all'aperto per far giocare i bambini". Così il team si è rivolto direttamente a McDonald's, che gli ha fornito i disegni della carta da parti, e anche uno stampo per colare gli hamburger (di plastica) col "design" che avevano un tempo.