No Other Land esce anche nei cinema del circuito The Space

Il film in assoluto più premiato della stagione, No other Land, distribuito in Italia da Wanted Cinema, continua a far parlare di sé e a collezionare premi, sale e consensi in tutto il mondo, a eccezione degli Stati Uniti dove il documentario sta riscontrando parecchie difficoltà nel raggiungere gli spettatori in quanto nessun distributore ufficiale americano si è preso l'incarico di portare la pellicola nei cinema. A fare molto discutere è l’emblematico caso – reso noto dalla testata Variety - della sala indipendente O Cinema di Miami Beach, boicottata a seguito di pressioni politiche per aver proiettato la pellicola.

Proiettato anche nelle sale del circuito The Space Uscito in circa 40 paesi di tutto il mondo, il film realizzato da un gruppo di filmmakers israelo-palestinese ha scatenato vivaci polemiche, soprattutto dopo essersi aggiudicato l'Oscar come migliore documentario dell'anno lo scorso 3 marzo – oltre ad altri 68 premi anche nei festival più importanti. Ciò nonostante, il film continua ad essere accolto con grande interesse e partecipazione da parte di critica e pubblico delle sale, in particolare in Italia. Il nostro paese è quello che ha finora raccolto il maggior numero di spettatori in tutta Europa. Un consenso crescente e un supporto continuo da parte delle sale cinematografiche, dimostrato dal fatto che, alle sale che già proiettano il film dal 16 gennaio, si aggiungeranno sabato 15 marzo e domenica 16 marzo 19 sale del circuito The Space.