Mufasa: Il Re Leone quando esce su Disney Plus

Il film Mufasa: Il Re Leone uscirà in streaming il 26 marzo su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). L’ha rivelato in esclusiva People. La pellicola, che ha incassato 709 milioni di dollari al botteghino mondiale, è diretta da Barry Jenkins e racconta la storia di Mufasa, da cucciolo a leader delle Terre del Branco. Dopo essere stato separato dai suoi genitori, stringe amicizia con il leone Taka e con lui intraprende un viaggio che rischia di minacciare il loro legame.