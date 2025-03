Tom Cruise, l'infortunio di John Goodman rallenta il nuovo film

Già nel 2022, l'attore era stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente sul set di The Righteous Gemstones. Questa volta, un infortunio all'anca ha costretto allo stop il progetto di Alejandro González Iñárritu

John Goodman si sta riprendendo da un infortunio all'anca.

L'attore, noto ai più per Il grande Lebowski, è stato portato in ospedale dopo essere scivolato sul set del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, le cui riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito.

L'infortunio di John Goodman

"L'attore John Goodman ha avuto un infortunio all'anca", ha detto a Entertaintment Weekly un portavoce della Warner Bros. "Ha ricevuto cure mediche immediate che hanno portato a un breve ritardo nelle riprese per dargli il tempo di riprendersi. La produzione riprenderà la prossima settimana dopo la completa guarigione di John".

Goodman, nel 2022, era già stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente sul set di The Righteous Gemstones. "Cercavo di fare lo stunt boy. Non ho 69 anni. Ne ho 23: dimostrerò il mio valore", ha scherzato con Jimmy Fallon. Per poi confessare: "Ero troppo stanco per fare quelle cose, così sono scivolato nella ghiaia e sono volato a testa in giù nel retro di un camion".

Goodman potrà essere visto prossimamente nell'ultima stagione di The Conners, in uscita il 26 marzo su ABC. Inoltre, sarà la voce di Grande Puffo nel prossimo live-action sui Puffi, che nel cast ha anche Rihanna.