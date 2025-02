4/6 Webphoto + IPA

Lidija Kordić è Ilona "Cicciolina" Staller. Ex attrice porno tra le più famose, poi entrata in politica, di lei dice Castellitto: "Era la sola persona che, con la stessa faccia e lo stesso corpo, poteva passare dai rotocalchi familiari a una produzione pornografica". Lidija Kordić ha raccontato d'aver ritrovato in Cicciolina la sua bambina interiore, che finalmente si è sentita libera di mostrare: "Ai miei occhi, è un incrocio tra una fata e una combattente. Si batte per i diritti suoi e di tutte le donne, per la difesa dei film per adulti e molto altro"

Ilona Staller compie 70 anni, da Cicciolina al Parlamento: la sua storia