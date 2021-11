11/11 ©Ansa

Nel gennaio del 2002 Cicciolina prova a scendere di nuovo in politica, stavolta nella sua Ungheria, ma non ottiene abbastanza voti per entrare in Parlamento. Ci riprova in Italia, candidandosi a sindaco di Monza nel 2002 e nel 2011, e annunciando la propria candidatura a primo cittadino di Milano per la tornata del 2006. Nel 2012 costituisce un "nuovo partito dell'amore", trasformato per le politiche 2013 nel partito "Democrazia Natura Amore". È stata anche candidata alle elezioni Amministrative di Roma del 26 e 27 maggio 2013 nella lista Repubblicani e Liberali