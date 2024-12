Biancaneve, una nuova clip del live action con Rachel Zegler

Cinema

È polemica per l'ultimo film della Disney, “Biancaneve”, accusato di aver snaturato la favola del 1937 in nome del 'politically correct'. Non ci saranno più né il principe azzurro né i nani, sostituiti da creature magiche di tutte le dimensioni, generi ed etnie. Dal recente film live-action “La sirenetta” in cui Ariel è nera ai libri di Roald Dahl che sono stati da poco riscritti, ecco tutte le trasformazioni per non “offendere” nessuno (di Camilla Sernagiotto)