Addio a Marisa Paredes, grande interprete e musa di Almodovar

Cinema

Tilda Swinton interpreta Martha. Martha e Ingrid, un tempo grandi amiche allontanatesi dopo un litigio, si incontrano dopo molti anni. Martha, una corrispondente di guerra affetta da un cancro alla cervice in fase terminale, le chiede aiuto per il suicidio assistito. L'attrice britannica è celebre per la sua versatilità e presenza magnetica sullo schermo. In La stanza accanto dona complessità e introspezione al suo personaggio